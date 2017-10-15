Türkiye'yi yasa boğan vahşet için istenen ceza belli oldu

İddianameye göre, Suriyeli Halid Al Rahmun ile Birol Karacal ve Cemal Bay, tavuk üretimi yapan bir fabrikada iş arkadaşıydı. Karacal, Al Rahmun’un kapı komşusuydu. Üçlü iş yerinde zaman zaman tartışıyor, Bay, Al Rahmun’a, “Gel kavga edelim” diyordu. Ancak o güne kadar kavga yaşanmamıştı.

Geçen 5 Temmuz’da sabah 06.00’da çalıştıkları sırada Karacal, Bay’a, “Halid buradayken, gidip karısına tecavüz edelim” dedi. Bay da kabul etti. Plan doğrultusunda 6 Temmuz’da sabah saat 03.00’te Al Rahmun ve Karacal vardiyaya geldi. Al Rahmun’un işe başladığını gören Karacal, fabrikanın kapısının önünde bekleyen Bay ile buluştu.



KORİDORDAN BALKONA GEÇİP EVE GİRDİ



İkili daha sonra Al Rahmun’un evine geldi. Karacal, koridordan balkona geçerek, Al Rahmun’un evine girdi ve Bay’ı kapıdan içeriye aldı. Ve iki cani, Emani Al Rahmun’un uyuduğu odaya girdi. Karacal, yer yatağında uyuyan Al Rahmun’a saldırdı ve çığlık atan hamile kadının ensesine yumruk attı. Karacal’ın ardından Bay da yumrukla kadını bayılttı. Bu arada, annesinin yanında uyuyan 11 aylık Halef uyanıp ağladı. Bay, eliyle ağzını ve burnunu kapatırken, Karacal da bebeğin ensesine yumruk attı. Daha sonra Bay’a bez vererek, “Boğ onu” dedi. Bay da bez ile bebeği öldürdü.

Kadının gerdanlığı ve cep telefonunu alan iki cani, anne ve bebeği sırtlayarak, evden çıkardı ve Karacal’ın aracının arka kısmına koydu. Birlik Köyü’ndeki Topça Ormanı’na hareket eden iki cani, yol üzerindeki Beyazçeşme adlı mevkide durdu. Kadını araçtan indirip tecavüze kalkışan iki cani, “ses olur” diye düşünerek vazgeçti. Kadını yeniden araca bindiren iki cani, bir kilometre sonra ormanlık alanda durdu.



DEFALARCA VURDULAR



Önce Karacal, daha sonra Bay, araçtan çıkardıkları baygın haldeki kadına tecavüz etti. Tecavüzden sonra hamile kadını araca koyup öldürmek üzere, Topça Ormanı’nda bir kilometre daha içeriye girdiler. Ormanda yere yatırdıkları kadının küpelerini fark ettiler. Karacal, “Küpeleri alalım, paylaşırız” deyince küpeleri çaldılar.



Karacal kalın bir odun parçası bulup kadının yüzüne vurdu. Daha sonra sopayı Bay’a verdi ve “Sen de vur” dedi. Bay da yüzüne dört beş kez vurdu. Kadını ve bebeğini gömmek için yanlarında kazma kürek getiren iki cani, zemin sert olduğu için toprağı kazamadı. Bunun üzerine anne ve oğulun üzerini çalılıklar ve odunlar ile kapattılar.



'HALİD'İ DE ÖLDÜRELİM'



Kaynarca’ya dönerken Karacal, “Halid’i de öldürelim, delil kalmasın” dedi. Halid Al Rahmun’u başına odunla vurarak öldürmeyi planlayan iki cani, hava aydınlandığı için bu karardan vazgeçti. Bay, kadından çaldığı küpeleri Uğurlu Camisi’nin tuvaletine sakladı. Karacal, ifadesinde, “Kadının karnının şiş ve hamile olduğunu biliyordum ancak dokuz aylık hamile olduğunu bilmiyordum” dedi.



İddianamede, “suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak için çocuğu ve kadını kasten öldürme” suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan dört, “kişiyi cinsel amaçlı birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma” suçundan yedi buçuk, “hamile ve kendisini savunamayacak kadına birden fazla kişiyle tecavüz” suçundan 18 ve “nitelikli yağma” suçundan da 15 yıla kadar olmak üzere, toplam 45’er yıla kadar hapis cezası istendi. Herhangi bir ceza indirimi belirtilmedi. İddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.