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Türkiye’yi uzaya Bursalı Gökmen taşıyacak

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 21:58Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:58

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) hayata geçireceği Türkiye’nin ilk uzay temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) temeli atıldı.

TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bir yıl sonra açılacak GUHEM’de 13 bin metrekarelik kapalı alanda yerçekimsiz alan, dikey rüzgar tüneli, havacılık eğitim simülatörleri ve 154 adet interaktif eğitim düzeneği gibi uygulamalar yer alacak. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Merkez alanında dünya beşincisi, Avrupa’nın ise en iyisi olacak. TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaklaşık 200 milyon TL’lik çok önemli bir yatırımı kentimize kazandırıyoruz. İnanıyoruz ki kentimiz yakın gelecekte uzay ve savunma endüstrisinin merkezi olacak” diye konuştu.

Etiketler: BTSO , TÜBİTAK , gazetehaberleri
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