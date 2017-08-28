Türkiye’yi uzaya Bursalı Gökmen taşıyacak

TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bir yıl sonra açılacak GUHEM’de 13 bin metrekarelik kapalı alanda yerçekimsiz alan, dikey rüzgar tüneli, havacılık eğitim simülatörleri ve 154 adet interaktif eğitim düzeneği gibi uygulamalar yer alacak. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Merkez alanında dünya beşincisi, Avrupa’nın ise en iyisi olacak. TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaklaşık 200 milyon TL’lik çok önemli bir yatırımı kentimize kazandırıyoruz. İnanıyoruz ki kentimiz yakın gelecekte uzay ve savunma endüstrisinin merkezi olacak” diye konuştu.