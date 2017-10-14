‘Türkiye’yi tartışacağız’

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelecek olan AB devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Avrupa Konseyi zirvesinde Türkiye’yle ilişkilerin masaya yatırılacağını söyledi. Hükümetin basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren Seibert, arzularının Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yle ilişkilerin enine boyuna tartışılması olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: “Liderlerin tüm detaylarıyla Türkiye’yle ilişkileri ele alması önemli. Başbakan elbette bu toplantıda Almanya’nın Türkiye konusundaki endişelerini ve ağır anlaşmazlıkları dile getirecek. Biz Avrupa’nın Türkiye’yle ilişkilerinin tüm boyutlarıyla tartışılmasını istedik ve bu konsey gündeminde. Ama Konsey’den bu konuda bazı noktalarda nihai bir karar çıkmasını beklemeyin.”