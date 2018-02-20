Türkiye’yi ‘Kış Sanat Festivali’nde temsil edecek

Müzik bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Canberk Duman, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Uluslararası Kış Sanat Festivali’ne katılacak. Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğrencisi genç yetenek, bu yıl 11’inci kez yapılan festivalde hem ünlü sanatçılarla birebir çalışma fırsatı yakalayacak hem de kendi müziğini uluslararası arenada tanıtacak.

Festivale kendi bestelediği bir yaylı çalgılar kuartetiyle başvurarak kabul aldığını anlatan İzmirli Canberk Duman, “2014’te Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edildim. Üniversite hayatım boyunca ikisi yurtdışında olmak üzere üç Erasmus+ projesinde yer aldım. Kompozisyon departmanımızın aktif çalışmaları sayesinde yurtdışı ve yurtiçinden gelen pek çok besteci ve enstrümancıyla aktif çalışma fırsatı yakaladım. Dört yıl boyunca elde ettiğim deneyimler sayesinde böylesi uluslararası bir festivale katılmaya hak kazandım. Benim açımdan müthiş bir deneyim olacak. Hedefim, eğitimimin bir kısmını yurtdışında sürdürebilmek” dedi.