Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı

HAVRAN'da dün gece meydana gelen olayda 3 kişiyi öldüren ve biri 2 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 kişiyi yaralayan cani Ali Saral jandarma ekiplerinin sıkı takibi neticesinde yakalandı.

JANDARMA YELEĞİ GİYDİRİLDİ

Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda, Ali Saral, saat 06.00 sıralarında kendi köyü Eseler'in girişindeki boş bir evde saklanırken yakalandı. Jandarma yeleği giydirilen Saral, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna götürüldü.





AV TÜFEĞİYLE EVİ BASTI

Ali Saral ailesiyle birlikte iddiaya göre, iki yıl önce kız istemeye gittiği ve olumsuz yanıt aldığı Çetinkaya ailesinin evine dün saat 23.30 sıralarında gitti. Elindeki iki tüfekle binanın önünde rasgele ateş eden Saral, daha sonra içeri girerek evde bulunanlara ateş açtı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.



Tuncay Çetinkaya

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Saral, saldırıdan sonra sosyal medyada evden canlı yayın yaptı. Dehşet görüntülerini canlı yayınlayarak anlatan Saral, “Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler köyündeyim, son hali” dedi. Saral, son olarak “Oldu bitti kül oldu” yazılı ifadelerini paylaştı.

İKİ YAŞINDAKİ YASİN’İN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Saral’ın evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya, Bayram Eren ve oğlu Murat Eren’in Edremit Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürerken, durumu ağır olan iki yaşındaki Yasin Çetinkaya Balıkesir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya’nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

‘EVE GELDİĞİMDE ÇOCUKLARIM YERDEYDİ’

Evde bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırıda eşiyle iki çocuğu ölen, diğer iki çocuğu yaralanan Hasan Çetinkaya, “Eve geldiğimde çocuklarım yerde yatıyordu. Eşim, oğlum, iki kızım, bir de ufak oğlum saldırıya uğramış. Eşim, kızım ve oğlum yaşamını yitirdi” dedi.

‘TÜFEKLE KAPIYI, PENCEREYİ KIRDI’

Silah seslerini duyarak eve koştuğunu belirten bir mahalle sakini ise olay yerine vardığında saldırganı elindeki tüfekle kapıya, pencereye vurarak kırdığını gördüğünü ifade etti.

İZ TAKİP KÖPEĞİYLE ARANDI

Emniyet güçlerince olayın ardından kaçan Saral’ı yakalamak için çalışma başlatıldı. Bölgede etkili olan yoğun sise rağmen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler arama çalışmalarına başladı. Saral’ın yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı bilgisinin alınması üzerine Jandarma İz Takip Köpeği Lamba bölgeye getirildi.

CANLI YAYIN YAPTI

Saral yaptığı katliamı cep telefonu ile kaydederek Facebook’ta canlı yayında paylaştı. Saat 22.36’da başlayan canlı yayın 1 dakika sürdü. Ali Saral’ın bazı yakınları canlı yayın sırasında “Ne yapıyorsun” gibi tepkilerini paylaştı. 100’ü aşkın kez paylaşılan videoyu 30 bini aşkın Facebook kullanıcısı izledi.