Türkiye’yi bırak Almanya’ya bak!

YAPTIĞI yazılı açıklamada, partisi SPD’nin eski genel başkanı olan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e seslenen Mustafa Erkan, şöyle dedi: “Ama yeter artık Sigmar Gabriel. Bizim Almanya’da çözmemiz gereken birçok sorunumuz var. Önce kendimize bakarak bu sorunlara yoğunlaşmalıyız. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımızı korkutmayla bölme hakkımız yok.”

‘BU ŞEKİLDE OY KAZANDIRAMAZSINIZ’

“Türkiye’nin aleyhine saldırı yaparak SPD’ye oy kazandıramazsınız. Bu şekilde sadece sağ kesime malzeme vermiş olursunuz. Aramızdaki bir takım siyasi sorunlar, dostça konuşulup uzlaşılmalı. Bu tarz tutumlar Almanya’yı başarısızlığa götürecektir.”





‘İŞTE BUNA ÇİFTE STANDART DERLER’

‘Almanya, Türkiye’nin iç işlerine karıştığında demokrasiyi savunmuş oluyor; fakat Türkiye’den Almanya’daki seçimlerle ilgili yorumlar yapıldığı zaman ise Türkiye Alman egemenliğine saygısızlık yapmış oluyormuş. Buna işte çifte standart derler”

‘ALMAN FİRMALARINA DA ZARAR VERİRSİNİZ’

“Alman milletini yanlış yönlendirerek Türkiye’nin turizmine zarar vermekle kalmaz, Alman turizm firmalarına da zarar verirsiniz. Türkiye’de yatırım yapmayın tehditleri, aramızdaki ekonomik ilişkilere sekteye uğratmakla birlikte, bir takım ekonomik krizlere de sebep olur.”