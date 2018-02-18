Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yayın yasağı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 10 Şubat 2018de bir düğünde 4,5 yaşındaki mağdura yönelik gerçekleşen olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılmasında yarar görülmüştür. Olayın ardından derhal harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma işlemlerine başlanmış, yakalanan fail, 11 Şubat 2018de sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmıştır. Olayla ilgili suç delilleri önemli ölçüde toplanmış, soruşturmanın hızla tamamlanmasına çalışılmaktadır.



Soruşturma devam ederken bazı basın ve yayın organları ile internet ortamında olaya ilişkin asılsız haber ve yorumlara yer verildiği, mağdur çocuğun isim ve fotoğrafının paylaşıldığı görülmüştür. Mağdur çocuk ve ailesi için ikincil bir mağduriyete yol açan bu yayınlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca çocuğun yüksek yararı doğrultusunda 5187 Sayılı Basın Kanununun 3/2 maddesi uyarınca olayla ilgili yayın yasağı talep edilmiştir. Talebi değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17 Şubat 2018'de soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamıyla ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj v.b. yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Söz konusu tedbir, mağdur çocuğun korunması ve soruşturmanın sağlıklı biçimde ve süratle sonuçlandırılması amacıyla alınmıştır. Bu menfur olaya haklı olarak tepki gösteren herkesin, zaruri ve geçici nitelikteki yasaklama kararına en başta mağduru koruma hassasiyetiyle riayet etmesi beklenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili büyük bir titizlikle sürdürülen soruşturma,mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak tutuklu şüphelinin adalet önüne çıkarılması sağlanacaktır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yayın yasağına rağmen cinsel istismar olayı ile ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.