Türkiye'yi ayağa kaldıran çirkin saldırıda son dakika gelişmesi...

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, gaziler İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay ile ailelerinin pazar günü darbedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Darp olayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine karşı gerçekleştirildiğinden, şüphelilerden Milli Savunma Bakanlığı olarak şikayetçi olduk ve gazilerimizin yanında davaya katılma talebinde bulunduk" ifadelerine yer verildi.

TERÖR BAĞI ARAŞTIRILIYOR

AA'nın haberine göre ise 4 Kasım'da bir benzin istasyonunda terör gazisi İbrahim Kızılkaş ile Muzaffer Oktay'ı darbedenlere yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 yaşındaki şüpheli O.Y. ile tutuklu Doğan Ç'nin alkollü olduğu tespit edildi.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi. Bu kapsamda, tutuklu şüpheliler Tamer Görkem ve Doğan Çiçek'in yanı sıra şüpheli O.Y. ile diğer üç şüphelinin terör bağlantısının araştırılmasına başlandı.

Şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.









SALDIRIYA UĞRAYAN GAZİLER İFADE VERDİ

TRAFİKTE yaşanılan tartışma nedeniyle saldırıya uğrayan Gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızıltaş ve yakınları savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdi. Araçta bulunan Muzaffer Oktay’ın annesi ifadesinde, kendilerine saldıran şüphelilere “elin kırılsın benim oğlum iki senedir, eli tutmuyor, ayağı tutmuyor sen nasıl vurursun” diye tepki gösterdiğini anlattı. Oktay’ın imza atamaması nedeniyle ifadesine “parmak bastığı” görüldü.



İki gazinin, trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edilmesi Türkiye’yi ayağı kaldırdı. Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 6 şüpheliden 2’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında saldırıya uğrayan iki gazi ve gazilerle birlikte aynı araçta bulunan yakınları müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi.



SİZİ YAŞATMAYACAĞIZ DEDİLER

Gazi İbrahim Kızıltaş ifadesinde, geçen cumartesi günü kendisi gibi gazi arkadaşı Muzaffer Oktay ve bazı yakınlarıyla birlikte aynı araçla Gölbaşı’na gezmeye gittiklerini belirtti. Kızıltaş, Gölbaşı dönüşünden itibaren bir aracın kendisini takip etmeye başladığını, bu takipten kurtulmak için bir petrole sığındıklarını ifade ederek “Şahıslardan kaçmak için bir petrole girdim. Onlarda peşimizden petrole girdiler. Biz kendilerine gazi olduğumuzu söyledik. Ancak şüpheliler hep birlikte ‘sizin de, gaziliğinizin de a.. koyacağız’ ve ‘sizi yaşatmayacağız’, ‘biz gazileri sevmiyoruz’ dediler. Daha sonra ben aracımın yanına gittim, gittiğimde aracımın arkasında bulunan arka cam önündeki serili bayrağımın olmadığını gördüm. Bayrağımı da onların aldığını düşünüyorum” dedi.



OĞLUMUN ELİ KOLU TUTMUYOR

Gazi Muzaffer Oktay’ın annesi Kadriye Oktay da ifadesinde saldırı anını anlatırken, “Ben araçtan çıktım, şüphelilere ‘elin kırılsın benim oğlum iki senedir, eli tutmuyor, ayağı tutmuyor sen nasıl vurursun’ diye söyledim. Şüpheliler ‘sizin de, gaziliğinizin de a.. koyarız’ diyerek küfür ettiler ayrıca bizi, ‘sizi öldüreceğiz’ diyerek tehdit ettiler” diye konuştu.



İFADESİNİ İMZALAYAMADI



2016 yılında Mardin Artuklu ilçesi kırsalında PKK mensuplarıyla girdiği çatışma sırasında EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve göğsünün aşağısından hiçbir his ve hareketi olmayan, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan Gazi Muzaffer Oktay da ifadesinde olay anına ilişkin benzer açıklamalarda bulundu. Oktay’ın ifadesinde imzalayamadığı, parmak bastığı görüldü.

TEKMESİ BANA VE KUCAĞIMDAKİ ÇOCUĞA GELDİ

Müşteki Gamze Oktay da şüphelilerin saldırı esnasında araçta bulunan Türk bayrağını almaya çalıştıklarını iddia ederek, “Bizim olduğumuz tarafa doğru şüphelilerden bir tanesi kapıyı açıp tekme savurdu, o tekme bana ve kucağımdaki çocuğa geldi. Tekme sallayan şahıs aracın arkasında bulunan bayrağı almaya çalıştı. Bayrağı almaya çalışırken ‘bayrağı sevmiyoruz, alacağım’ şeklinde konuşmalarda bulundu” diye konuştu.

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