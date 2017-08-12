Türkiye'yi ağlattı: Elveda Onbeşli

Trabzon’un Maçka ilçesinde güvenlik güçlerine yerlerini gösterdiği teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül Türkiye’yi ağlattı. Eren’in 2 ay önce sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajı gündem oldu. Sosyal medyada on binlerce kişi ‘Eren iyi ki varsın’ yazdı.

MAÇKA İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Bülbül, önceki gün PKK’lı teröristleri girdikleri evden erzak çalarken gördü. Olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Daha sonra da çok iyi bildiği bölgede, teröristlerin kaçabilecekleri yerleri göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte hareket etti. Ancak çatışmada PKK’lı teröristlerce şehit edildi. Eren’in hikâyesi Türkiye’yi derinden sarstı. Eren, 2 ay önce sosyal medyada paylaştığı bir mesajda, “‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” derken, başka bir paylaşımında ise 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in fotoğrafıyla birlikte, “Mehmedim sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de” diye yazmıştı.

MAÇKA SENİ UNUTMAYACAK

Sosyal medya kullanıcıları Bülbül’ün mesajlarını, terörü lanetleyerek paylaştı. Kimileriyse Bülbül’ün fotoğrafını Çanakkale cephesine giden 15’lik askerlere benzetti. Trabzonspor Futbol Okulu’nda eğitim alan Eren, çevresi tarafından çok seviliyordu. Bir süre önce, Köprübaşı Mahallesi’nin eski muhtarı olan babası Hasan Bülbül’ü kaybetmişti. Eren’in ölümüyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Maçka’da da yas vardı. Maçka Belediye binasına “Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” yazılı afiş asıldı.

‘BEN DE ŞEHİT OLACAĞIM’

Ağabeyi Arif Bülbül, şunları söyledi: “Teröre lanet olsun. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, ‘Ben de askere gideceğim ve şehit olacağım’ derdi. Oldu. Trabzonspor’da futbol eğitimi alıyordu. Dört yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü.”

Bülbül, dün Maçka’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, CHP milletvekili Haluk Pekşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, asker, polis ve çok sayıda kişi katıldı. Bülbül, Köprüyanı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

‘BİR ÇOCUĞA KURŞUN SIKACAK KADAR ALÇAKSINIZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’nın açtığı ateş sonucu şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden, “15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız. Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’e rahmet diliyorum” paylaşımında bulundu. (ANKARA)

15’LİLER DESTANI

ÇEŞİTLİ kaynaklara göre İtilaf Devletleri, Nisan 1915’te Çanakkale’de kara harekâtına başlayınca, birçok cephede savaşıldığından o cepheye asker kaydırmak mümkün değildi. Sultan V. Mehmed Reşad 14 Mayıs 1331’de (27 Mayıs 1915) bir irade yayınlayarak, Askeri Mükellefiyet Kanunu’nda değişiklik yaptı ve lise talebelerini de cepheye çağırdı. Ardından Harbiye Nezareti de bir tebliğ yayınlayarak, 1314 (1896) doğumluların (yani 19 yaşındakilerin) henüz askerlik hizmetine çağrılmamışlar ile 1315 (1897) doğumluların, bedenleri gelişmiş, harbe elverişli ve silah kullanmaya kabiliyetli olanlarından müsait bulunanların da kıtalara teslim olmalarını istedi. Padişahın ve Harbiye Nezareti’nin bu çağrısı üzerine 1315 doğumlu olanlar da cepheye gitti. ‘Hey Onbeşli’ türküsünde sözü geçen “15’liler”in 1315 doğumlular olduğu varsayılıyor.

SALDIRIDA ‘TÜRK TARIK’ İZİ

MAÇKA kırsalındaki saldırıyı gerçekleştiren terörist grup deşifre edildi. Terör örgütü PKK’nın bölgedeki grupları biliniyor. Bu grupların başında ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor. ‘Yeşil listede’ bulunan ve başına 1 milyon TL ödül konan Artvin Şavşat’a kayıtlı Barış Öner’in geçen yıl CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve yönettiği biliniyor. Eli kanlı teröristin Maçka’daki terör saldırısında parmağı olduğu belirtiliyor.

Eren askerleri bu eve götürüyordu

İŞTE O EV

TRABZON’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristler ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışmanın çıktığı bölge ve erzak çalınan evi DHA görüntüledi. Çatışmanın olduğu ev ve çevresinde uzun namlulu çok sayıda silaha ait boş kovan bulunuyor. Terörist grubunun erzak çaldıkları tek katlı evin camlarının kırıldığı belirlenirken, şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’e ait kırık gözlük de bulundu.

Aynı bölgede oturan Hayriye Yolcu hain saldırıda yaşamını yitiren yeğeni Eren Bülbül’le en son fındık topladıkları belirterek, “Evden erzakların çalındığın askerlere bildirmişti. Askerlerle gittikleri sırada ormandan üzerlerine ateş açıldı. Çok iyi bir çocuktu. O mavi gözlerine doyayım” diyerek ağladı. Maçka’daki saldırının ardından kaçan ve 3 kişi oldukları sanılan teröristleri etkisiz hale getirmek için kapsamlı operasyon başlatıldı. Trabzon, Gümüşhane ve Giresun Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Jandarma ve Polis Özel Harekât ekiplerinin de yer aldığı çalışmalar yoğun sisin etkili olduğu Vazelon Manastırı ile çevre yaylalarında devam etti. Teröristlerin bölgede olası geçiş güzergâhlarında da timler ve zırhlı araçlar hazır bekletiliyor.