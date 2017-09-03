MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Türkiye'yi AB'den nasıl dışlarız diye yarıştılar

    Türkiye'yi AB'den nasıl dışlarız diye yarıştılar

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    03.09.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 23:23

    Almanya'da genel seçimlere üç hafta kala başbakan adayı iki lider, televizyon düellosunda Türkiye'yi AB'den nasıl dışlayacaklarını yarıştı. Başbakan Merkel, "Türkiye'nin AB üyesi olamayacağı çok açık" dedi. Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, "Ben başbakan olursam Türkiye'yle üyelik müzakerelerini hemen durdururum" dedi.

    Almanya'da başbakan adayı iki liderin televizyon düellosu Türkiye'ye karşı daha sert bir politika izlenmesi yarışına sahne oldu.

    Başbakan Merkel, Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin sona erdirilebilmesi için AB'nin ortak kararı gerektiğini hatırlatırken, Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz "Ben başbakan olayım. Müzakereleri ve üyeliğe hazırlık yardımını hemen durdururum" dedi. Martin Schulz, buna karşı Türkiye ile mülteci sözleşmesini de fesheder misisniz sorusuna, hayır dedi. Schulz bu sözleşmenin iki tarafın da yararına olduğunu savundu.

    Başbakan Merkel, kendisinin hiç Türkiye'nin AB üyeliğinden yana olmadığını hatırlatarak, Schulz'un ise şimdiye kadar Türkiye'nin AB üyeliğini savunduğuna işaret etti. Merkel, "Ben hiç bir zaman üyelikten yana olmadım. Üyeliğe hazırlık yardımlarının dondurulmasında hemen varım. Türkiye'nin AB üyesi olamayacağı gayet açık ama ben içerdeki vatandaşlarımı kurtarmak için görüşmeleri kesmemem gerekir" diye konuştu.

    TÜRKİYE UZAKLAŞIYOR

    Türkiye nefes kesici bir hızla demokratik değerlerden uzaklaşıyor diyen Merkel, Türkiye'ye karşı seyahat uyarısını sertleştirmeyi, Dünya Bankası ve Yatırım Bankasının kredileri yanında Hermes kredileri konusunda alacakları tedbirleri hükümet olarak görüştüklerini söyledi. SPD lideri Schulz ise üyeliğe hazırlık yardımlarının ve Hermes kredilerinin de derhal kaldırılmasını talep etti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: almanya , türkiye , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri