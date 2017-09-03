Türkiye'yi AB'den nasıl dışlarız diye yarıştılar

Almanya'da başbakan adayı iki liderin televizyon düellosu Türkiye'ye karşı daha sert bir politika izlenmesi yarışına sahne oldu.

Başbakan Merkel, Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin sona erdirilebilmesi için AB'nin ortak kararı gerektiğini hatırlatırken, Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz "Ben başbakan olayım. Müzakereleri ve üyeliğe hazırlık yardımını hemen durdururum" dedi. Martin Schulz, buna karşı Türkiye ile mülteci sözleşmesini de fesheder misisniz sorusuna, hayır dedi. Schulz bu sözleşmenin iki tarafın da yararına olduğunu savundu.

Başbakan Merkel, kendisinin hiç Türkiye'nin AB üyeliğinden yana olmadığını hatırlatarak, Schulz'un ise şimdiye kadar Türkiye'nin AB üyeliğini savunduğuna işaret etti. Merkel, "Ben hiç bir zaman üyelikten yana olmadım. Üyeliğe hazırlık yardımlarının dondurulmasında hemen varım. Türkiye'nin AB üyesi olamayacağı gayet açık ama ben içerdeki vatandaşlarımı kurtarmak için görüşmeleri kesmemem gerekir" diye konuştu.

TÜRKİYE UZAKLAŞIYOR

Türkiye nefes kesici bir hızla demokratik değerlerden uzaklaşıyor diyen Merkel, Türkiye'ye karşı seyahat uyarısını sertleştirmeyi, Dünya Bankası ve Yatırım Bankasının kredileri yanında Hermes kredileri konusunda alacakları tedbirleri hükümet olarak görüştüklerini söyledi. SPD lideri Schulz ise üyeliğe hazırlık yardımlarının ve Hermes kredilerinin de derhal kaldırılmasını talep etti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR