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    'Türkiye'ye yarar sağlamaz'

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 23:12 | Son Güncelleme:

    DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, meslek birliklerinin adındaki ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ ifadelerinin çıkarılmak istenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Türk özetle şöyle dedi: “Kuruluşların adları ve baş tarafındaki ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ sözcükleri de Bakanlar Kurulu kararıyla değil, yasa ile konmuştur. Nedeni yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerinde Türk kurumu kimliklerinin belirtilmek istenmesinden, faaliyetlerinin Türkiye ölçeğinde olmasındandır. Üst kuruluşların adlarındaki ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ sözcüklerinin kaldırılması yanlış ve yanıltıcı olur. Böyle bir değişiklik, kimilerinin öç alma duygularını tatmin edebilir; kimilerinin bu sözcükleri her yerden silme isteklerini karşılayabilir; ama Türkiye Cumhuriyeti’ne yarar sağlamaz.”

    Etiketler: Hikmet Sami Türk , gazetehaberleri , DSP , son dakika
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