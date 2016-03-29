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Türkiye'ye sorduk: Kazanan Batman oldu

29.03.2016 - 14:59 | Son Güncelleme:

Hayranlarının kahramanını oylarıyla desteklediği hurriyet.com.tr’de Toyzz Shop işbirliği ile gerçekleştirilen “Kim kazanır? Seçimini yap, kahramanını destekle'' anketini Batman kazandı.

Eğlencenin ve oyuncağın adresi Toyzz Shop, 25 Mart’ta vizyona giren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayranlarıyla buluşan Batman V Superman: Adaletin Şafağı filminin oyuncaklarını sevenleriyle bir araya getiriyor. 

Türkiyeye sorduk: Kazanan Batman oldu

Hürriyet.com.tr ile gerçekleştirdikleri “Kim kazanır? Seçimini yap, kahramanını destekle'' işbirliğinden mutluluk duyduklarını belirten Toyzz Shop Pazarlama Grup Müdürü Didem Özgüven yaptığı açıklamada: “Çizgi roman evreninin efsane iki kahramanı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok seviliyor. Toyzz Shop olarak biz de ülkemizde hangi kahramanın daha çok sevildiğini öğrenmek için hurriyet.com.tr’de “Kim kazanır? Seçimini yap, kahramanını destekle''  anketi ile de merakla beklenen sorunun cevabına ulaştık, “Batman mi, Superman mi?” sorusunun yanıtı Batman oldu, bugün Toyzz Shop Mall of İstanbul mağazasında düzenlediğimiz Hürriyet Dünyası blogger’larının da katıldığı etkinlik ile sonucu duyurduk. Batman V Superman için vitrinlerimizde gerçekleştirdiğimiz etkileyici görsel çalışmaların yanı sıra özel hazırladığımız mağaza içi görsel ve ürün köşelerimizle büyük, küçük tüm Batman ve Superman hayranlarını mağazalarımıza bekliyoruz.” dedi.

'Oyun oynamak herkesin hakkıdır' diyerek her yaştan oyuncak severin hayatına neşe ve eğlence katan Toyzz Shop’un 41 ildeki 153 mağazasından dilediğinize uğrayarak süper kahramanınızın oyuncaklarına sahip olabilir ve hayranı olduğunuz kahramanı desteklemek için hurriyet.com.tr’de oyunuzu kullanabilirsiniz.

Toyzz Shop ve markaları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.toyzzshop.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.

 

'İLANDIR'

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