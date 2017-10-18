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    "Türkiye'ye silah satışı sürüyor"

    DW Türkçe
    18.10.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi kriz sürerken, iki ülke arasındaki savunma ticareti devam ediyor. Alman Meclisi'nin bir soru önergesine verdiği yanıta göre daha az olmakla birlikte Almanya'dan Türkiye'ye savunma malzemesi gönderilmeye devam ediliyor.

    Siyasi gerginliğe ve Almanya'nın Türkiye politikasını değiştireceğini açıklamasına rağmen iki ülke arasında savunma ticareti sürüyor. Almanya'nın geçen yıllara kıyasla çok daha az olmakla birlikte Türkiye'den gelen silah alımı taleplerinin bir kısmını yerine getirdiği bildirildi.

    Sol Parti'nin verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, 1 Ağustos ile 8 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türkiye'ye planlanan silah satışları verilerini açıkladı.

    Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Maching'in verdiği yanıta göre son on hafta içinde Türkiye'ye daha önce izni verilen yaklaşık 4 milyon euroluk silah ve silah malzemesi sevkiyatı gerçekleştirildi.

    Alman hükümeti, 2016 yılında Türkiye'ye 83 milyon 900 bin euroluk hacminde silah satışına izin vermişti. Ayda yaklaşık 7 milyon euroluk 18 silah satışı iznine tekabül eden bu miktarın, 2017'nin ağustos - ekim aylarına kıyasla iki kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

    Bakanlığın yanıtına göre Türkiye'ye savunma alanında ağustos - ekim ayları arasında yapılan ihracatın en büyük kısmını 2 milyon 800 bin Euro ile havacılık alanındaki malzeme kapsıyor. İkinci sırada ise hurdaya çevirilmiş malzemelere yönelik yapılan 969 bin euroluk ihracatın yer aldığı bilgisi verildi.

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