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    Türkiye'ye roket atan teröristler vuruldu! En net görüntüler

    AA
    13.02.2018 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtı kapsamında İHA'lar tarafından çekilen görüntüler, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdi. Hatay, Reyhanlı ve Kilis'te bugüne kadar 7 sivilin öldüğü, 113 sivilin de yaralandığı saldırıların failleri, İHA'lar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, teröristlerin saklandıkları örgüt karargâhının havaya uçurulması da görülüyor.

    Afrin'in batısındaki Cinderes'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor.     

    Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.

    İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler, bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargâhına ulaşıyor. Örgüt karargâhında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor. 

    DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

    Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA'ların karargâhın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları.

    İHA'lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargâhı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.     

    24 GÜNDE 98 ROKET VE HAVAN ATILDI

    Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı harekâtı başladıktan sonra 21 Ocak'tan bu yana Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2'si Suriyeli 7 sivil öldü, 113 kişi yaralandı.     

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , YPG/PKK , Afrin , iha , son dakika
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