'Türkiye’ye karşı yeni politikada hemfikiriz'

BAŞBAKAN Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, büyük koalisyon hükümeti içinde Türkiye’ye karşı izlenecek siyaset değişikliğinde görüş ayrılığı bulunduğu haberlerini doğrulamadı. Alman medyası, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’ye karşı uygulamak istediği yeni politikalar konusunda Başbakan Merkel ve AB ülkelerinden destek görmediği haberlerine yer verdi. Almanya Ekonomi Bakanı Zypries’in de Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türkiye’ye ihracat yapan şirketlere verilen Hermes kredilerinin kesilmesi talebine karşı çıktığı ileri sürüldü. Ancak Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Tanja Alemany, Dışişleri Bakanlığı ile böyle bir görüş ayrılığı bulunmadığını söyledi ve Hermes kredilerinin gözden geçirilmeye devam ettiğini belirtti.

Gözden geçiriliyor

Hükümet sözcüsü Seibert ise şöyle dedi: “Alman hükümeti olarak biz, Türk hükümetinin siyaseti ve Alman vatandaşlarına yönelik tutumu karşısında Türkiye politikasının yeniden şekillenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Dışişleri Bakanı Gabriel, bunları Başbakanla birlikte sıkı müzakere ederek, çok açık bir dille açıkladı. Biz bunun ekonomik ilişkiler üzerinde de etkisiz kalmayacağına dair hemfikiriz. Güvensizlik ortamı daha fazla yatırımlar için uygun bir ortam değil. Bu nedenle projeleri ve devlet yardımlarını gözden geçiriyoruz. Elbette Hermes kredileri de incelemede. Ama hükümet içinde bunun detayları henüz sonuçlanmadı.”