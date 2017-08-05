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    AB'nin, Türkiye’ye karşı sertleşmesini istemiş

    Ahmet YILDIRIM / DORTMUND (DHA)
    05 Ağustos 2017 - 10:08Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 10:10

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, Avrupa Birliği yetkililerine mektup yazarak, Türkiye’ye yönelik önlemlerin sertleştirilmesini istediği ortaya çıktı.

    SPIEGEL Dergisi’nin haberine göre, Gabriel, 24 Temmuz’da AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’a yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektubunda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikaları, Avrupa değerleriyle açık bir şekilde tezat oluşturuyor ve ciddi bir yanıtı gerektiriyor” ifadelerini kullanan Gabriel, ilişkilerin düzeltilmesine yönelik çabaların ise Ankara’nın agresif politikaları sonucu boşa çıktığına vurgu yapıyor.

    SİVİL TOPLUMA YARDIM EDİLSİN
    Türkiye’nin üyeliğe hazırlanmasına yönelik öngörülen mali yardımların kısılması çağrısı yapan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yardımların daha çok demokrasi ve hukuk devleti alanlarıyla sınırlanmasını ve yardımların hükümetten çok Türkiye’deki sivil toplumun yararına dönük olarak verilmesini istiyor.
    Sigmar Gabriel’in mektubunda ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası’nın ‘desteklenecek projeler konusunda kısıtlayıcı’ ve ‘temel çizginin yeni işlere girişilmemesi’ yönünde olmasını önerdiği belirtiliyor.

    TATİLİNİ YARIDA KESMİŞTİ
    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, insan hakları savunucusu ve aktivist Peter Steudtner’in Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından tatilini yarıda keserek, Berlin’de 20 Temmuz tarihinde Türkiye politikasında bir dizi değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Gabriel, tüm Alman vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısında bulunmuş, ilaveten Almanya’nın yatırım kredileri ve ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunu gözden geçireceğini duyurmuştu.
    Alman bakan, Türkiye’ye yönelik değerlendirilecek bir başka konunun ise AB’nin üyelik konusunda Türkiye’ye yaptığı yardımlar olduğuna dikkati çekerek, AB yetkilileri ve ilgili ülkelerle temaslar yapacaklarını açıklamıştı.

    Etiketler: ALMANYA , AB , Türkiye , Sigmar Gabriel
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