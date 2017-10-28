Türkiye’ye güveniyoruz vazgeçmeyeceğiz

TÜKETİCİ elektroniği pazarında kalan son yabancı şirket olarak kalan MediaMarkt, Türkiye’deki 10’uncu yılını kutluyor. Türkiye’deki MediaMarkt’ı da çatısı altında bulunduran MediaMarktSaturn Retail Grup ve Ceconomy Holding CEO’su Pieter Haas, “Türkiye, şu anda Almanya’nın ve İtalya’nın ardından en büyük 3. pazar konumunda. 2020 yılına gelindiğinde, Türkiye’nin Avrupa’nın ikinci en büyük tüketici elektroniği pazarı olmasını bekliyoruz. MediaMarkt olarak ise Türkiye’de en çok tercih edilen elektronik perakendeci konumunda bulunarak pazar lideri olmayı hedefliyoruz” dedi.

10. yıl kutlaması için Türkiye’ye gelen Haas, düzenlediği basın toplantısında MediaMarkt Türkiye’nin özellikle son 2.5 yılda gösterdiği performansla liderliğe emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

BAZI HATALAR YAPTIK

Kendilerini Türkiye’de bir Alman şirketi değil, bir Türk şirketi olarak hissettiklerini dile getiren Haas, ilk 6 - 7 yılda bazı hatalar yaptıklarını belirterek, “Ancak son 2- 3 yılda bir Türk şirketi haline geldik. Türk yöneticilerimiz var. 27 aydır büyüyoruz, pazar payımız artıyor. Şimdi sektörde sadece bir oyuncu değil, lider de olabiliriz” dedi.

Türkiye’de uzun vadeli planlar yaptıklarını ve yatırımlarını hızlandırdıklarını dile getiren Haas, Türkiye operasyonlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Haas, her çeyrek üzerine katarak başarıyla ilerlediklerini belirterek, “Türkiye bizim için çok önemli. Biz bu ülkede geleceğimizi görüyoruz. Türkiye’nin nüfusu Almanya ile aynı. Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye bizim için önemli. Uzun vadeli buradayız. Lider olacağımıza inanıyoruz. Artık gelire odaklanıyoruz. Zarar dönemi bitti” dedi.

Pieter Haas, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Avrupa’nın lider elektronik perakendecisi olarak Türkiye’de de lider olmamak için hiçbir engel görmüyoruz. Uzun vadeli planlamamız ve yerel pazar dinamiklerine uygun stratejimizle pazar lideri olacağımızı öngörüyoruz.”

SON 18 AYDA 18 MAĞAZA

MEDIAMARKT Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, son gelişmeleri aktardı:

“İlk mağazamızı 2007’de Ümraniye’de açtık. Bugün 50 mağazaya ulaştık. Türkiye’de en büyük satış alanına sahibiz. Son 18 ayda 18 mağaza açtık. Şehir merkezlerine yöneldik. Yılda

50 milyon kişiye ulaşıyoruz. Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmak istiyoruz. Tavsiye skorumuz 2 kat arttı. Pazar lideri olma konusundaki iddiamızı sürdürüyoruz.”