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    Türkiye'ye geliyor! İlk canı İtalya'da aldı

    DHA
    07 Ağustos 2017 - 14:52Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 14:59

    Türkiye’yi de etkisi altına alması beklenen ‘Lucifer’ (Şeytan) adı verilen sıcak hava dalgasının ardından artan yağışlar İtalya’da 4 kişinin ölümüne yol açtı.

    İtalya’yı geçen hafta etkisi altına alan ve "Lucifer (Şeytan)" olarak anılan mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcaklar, hafta sonu itibariyle ülkenin kuzeyinde yerini aşırı yağışlara ve şiddetli fırtınaya bıraktı. Birçok ilde büyük maddi hasara da yol açan hava şartları nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

    İTALYA'DA SEL SULARINA KAPILAN 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Pordenone kentinde kamp kuran bir Belçikalı erkek, yıkılan bir ağacın altında kalarak can verdi. Belluno şehrinde de bir kişi devrilen ağacın altında kalırken, aynı bölgede bir diğer kişi yıldırım çarpması sonucu, bir kişi de aracıyla sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

    TÜRKİYE'DE DE SICAKLARIN ARDINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Türkiye'de de önümüzdeki günlerde bunaltıcı sıcakların ardından, Ağustos ayının 13-14'ü civarı sıcaklıkların düşmesiyle beraber, İstanbul'da dahil Marmara bölgesine kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

    Etiketler: Lucifer , Şeytan , hava sıcaklığı , i , Italya
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