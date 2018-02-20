Türkiye’ye enerji veren kadınlar ödüllendirilecek: Enerjinin kadınları

TÜRKİYE’YE ve enerjiye ilham veren kadınlara ödül verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji ve maden alanında yaptığı çalışmalarla sektöre katkı sağlayan kadınları ödüllendirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yıl ilk kez düzenlenecek ödül töreninin geleneksel hale gelmesini amaçladıklarını söyledi. Adayları değerlendirecek jüride, Güler Sabancı, Hülya Koçyiğit, Ferit Şahenk gibi isimler bulunuyor.

6 BAŞLIKTA VERİLECEK





Enerji Bakanlığı enerji alanında uluslararası projeye imza atmış, sektörde yüksek oranda kadın istihdam edenlere, girişimcilikte kadınlara örnek olabileceklere ödül verecek. Konu ile ilgili bilgi veren Albayrak, “Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu proje ile kadınlarımızın enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı; bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefliyoruz” dedi. Albayrak, enerji ve maden alanlarında kadınların daha çok yer aldığı bir iklimin oluşturulmasının, Türkiye’nin enerji alanındaki güçlü yarınlarına büyük değer katacağını ifade etti. Enerji ve maden sektörünün gelişme ve büyüme hedeflerine de önemli katkı sunması beklenen program kapsamında, “İş Dünyası Ödülü”, “Akademi Ödülü”, “Kadın Profesyonel Ödülü”, “Örnek Şirket Ödülü”, “Yılın Girişimcisi Ödülü” ve “Yılın Kadını Jüri Özel Ödülü” başlıklarında ödüller verilecek.

Enerji Bakanlığı tüm kategoriler için üniversitelerden, enerji ve maden şirketlerinden, kadın sivil toplum kuruluşlarından adaylarını istedi. Aday süreci tamamlandı. 200’ün üzerinde başvuru oldu. Ödüllerin kimlere verileceğini, Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Hülya Koçyiğit, Meltem Demirören, Prof. Dr. Erişah Arıca, Serra Akçaoğlu, Gülsüm Azeri, Nilüfer Bulut, Sare Aydın Yılmaz’dan oluşan jüri heyeti belirleyecek. Ödül töreni 6 Mart Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yapılacak ödül törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

HANGİ KATEGORİLERDE ÖDÜL VERİLECEK

AKADEMİ ÖDÜLÜ: Enerji ve maden alanında uluslararası ödül veya projeye imza atmış, uluslararası alanda en fazla makaleye imza atmış kadın akademisyenler arasından seçilecek isim.

PROFESYONEL ÖDÜLÜ: Enerji ve maden alanında çalışan, konumu ya da pozisyonu fark etmeksizin, sektöre katkı sağlayan işlere imza atmış kadın isme verilecek.

İŞ DÜNYASI ÖDÜLÜ: Enerji ve maden alanında çalışan, üst düzey görevde bulunan; sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalara imza atmış, bu alanlarda bir proje içerisinde yer almış kadın isme verilecek.

GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ: Enerji ve maden alanında çalıştığına bakılmaksızın, girişimcilik alanında yaptığı çalışma ile kadınlara örnek olabilecek bir isme verilecek.

ÖRNEK ŞİRKET ÖDÜLÜ: Sektörde en yüksek oranda kadın çalıştıran firmaya verilecek.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Elde ettikleri başarılar, imza attıkları çalışmalar ve toplumda üstlendikleri sorumluluk ile kadınlara ilham olan bir isme verilecek.