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    Türkiye’ye elimizi uzatmaya hazırız

    BERLİN
    07 Ağustos 2017 - 22:44Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 22:46

    Alman Stuttgarter Zeitung Gazetesi’ne konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’de değişiklikler olması halinde yakınlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

    Gabriel şöyle dedi: “Türkiye’ye elimizi uzatmaya hazırız. Ama Ankara’da yeni bir başlangıç yapabilmek için ses tonu ve konularda değişiklikler olması gerekli. Suçsuz bir Alman olarak Peter Steudner’in keyfi gözaltına alınması kabul edilemez. Almanlara böyle davranan biri, bizim siyaset ve ekonomik ilişkilerde her şey harikaymış gibi davranmamızı ciddi olarak bekleyemez. Avrupa Birliği özünde bir değerler topluluğu. Türkiye uzun zamandır bu topluluğun bir parçası olmak istiyor. O zaman bizim Avrupa değerlerimize kendi değerleri gibi sahip çıkmalı ve öyle davranmalı. Nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek Türkiye’nin kendi bileceği bir şey. Ya Batı’dan Avrupa’dan, demokrasi, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, basın ve ifade özgürlüğünden yana veya çatışmalar ve gerilimlerle dolu Doğu’ya doğru. Ben Türkiye’de insanların kendileri ve ülkeleri için hangi kararın en iyisi olduğunu bildiklerini düşünüyor ve ümit ediyorum.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , almanya , Sigmar Gabriel
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