Türkiye’ye bedelsiz araç nasıl götürülür

HERKESİN sorduğu ortak soru şu: ‘Turistik kolaylıklar kapsamı’ dışında permi hakkımı da kullanarak yurtdışında kullandığım veya yeni alacağım bir aracı bedelsiz olarak Türkiye’ye götürebilir miyim? Aracımı orada bir yakınıma bırakabilir veya satabilir miyim? Böyle bir hakkım var mı? Bu hakkı kullanırsam hangi vergileri ödemek zorunda kalacağım veya hangi vergilerden muaf tutulacağım?

Bedelsiz ithal edilecek araçlarda yaş sınırı uygulanıyor mu? İster kullanılmış, ister satın alacağım sıfır aracı Türkiye’ye götürebiliyor muyum?

İstersem her sene bir araç götürebilir miyim?

Bir aileden isteyen herkes, Türkiye’ye bedelsiz araç götürebilir mi?

Ayhan Can, ‘Bedelsiz ithalat dosyası’nı açıyor.

Cumartesi günü Hürriyet’te