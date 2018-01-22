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    Türkiye'ye ateş açan terörist öldürüldü

    AA
    22.01.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeden keskin bir nişancı açtığı ateşle Ceylanpınar'daki bir askerimizi yaraladı. Güvenlik güçleri saldırının yapıldığı binayı zırhlı araçla ateş altına aldı. Binadaki terörist öldürüldü.

    Suriye'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve törer örgütü PYD'nin kontrolündeki binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, bir asker yaralandı. Bunun ardından sınır hattına çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

    Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürüldü.

    Bu arada, açılan taciz ateşi sonrası belediye hoparlörlerinden vatandaşların olası yaralanmalara karşı sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.

    Etiketler: Ceylanpınar , son dakika
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