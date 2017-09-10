Türkiye’ye 480 kilometre menzille gelecek

7 yıl aradan sonra yenilenerek daha şık bir görünüme kavuşan Leaf, elektrikli otomobil sınıfındaki liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Avrupa’da Ocak 2018’ten itibaren satışa sunulacak yeni Leaf, 40 kWh kapasiteli bataryası ile tek bir şarjla 378 kilometre menzil sunarken, 2018 içinde 480 kilometre üzerinde menzile sahip olacak 60 kWh’lik bataryaya sahip yeni bir versiyona da kavuşacak. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Türk müşterisi yeni teknolojileri hızla benimseyen, gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve hızlı adapte edebilen bir profilde. Daha uzun menzilli versiyonunun gelmesiyle 2018’in sonu ya da 2019 başı gibi yeni Leaf’i Türkiye’ye getirebiliriz” diye konuştu. Yeni Leaf ayrıca Nissan’ın ProPilot adlı yarı otonom sürüş sistemlerinden de yararlanıyor. Teknolojinin ilk neslinde şerit içi otonom sürüş ile gaz, fren ve yönlendirme girdilerini kontrol edebilecek. Çalışma aralığı ise 30 ile 100 km/s arası. ProPilot Park adı verilen akıllı park asistanı ise Nissan’ın açıklamasına göre bir düğme vasıtasıyla aracın kendini bir park yerine park etmesini sağlayacak. Park yerini otomatik olarak bulan araç, park etme işlemini “eller serbest” hâle getirerek insanları bu işin stresinden kurtaracak. Nissan Leaf’teki asıl akıllı teknoloji ise e-Pedal. Normalde fren ve gaz pedalı bulunduran sistem, sürüşün yüzde 90’ında fren pedalını devreden çıkarıyor. Sürüşü tek pedala indirgeyen e-Pedal sayesinde araç gaz pedalına basıp çekme prensibiyle çalışacak. Nissan’a göre sadece acil durumlarda fren pedalına basmak gerekiyor.