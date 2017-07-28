Türkiye’ye 3 yılda 29.2 milyarlık katkı

SON dönemlerde dijital servislere yaptığı yatırımlarla öne çıkan Turkcell, bu yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. 2017’nin ikinci çeyreğinde Turkcell Grubu hem gelir hem de Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr’da (FAVÖK) tüm zamanların en yüksek sonuçlarına imza atarken, büyüme oranlarında son 10 yılın rekorunu kırdı.

Turkcell Grubu, 2017’nin ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 28.5 büyüyerek ciroyu 4.3 milyar liraya çıkardı. Grup, net kârı ise yüzde 69.2 artışla 704 milyon TL olarak gerçekleşti. Grup, yüzde 41.6 artışla 1.5 milyar TL FAVÖK’e ve yüzde 33.8 FAVÖK marjına ulaştı. Grup gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturan Turkcell Türkiye’de ise gelir yüzde 26.4 büyürken FAVÖK yüzde 40.6 arttı. Bu performansı 17 yıldır kote oldukları New York Borsası’nda kapanış gongunu çalarak kutladıklarını anlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ilk 6 aydaki başarılı performans ve Turkcell müşterilerinin dijital servislere olan yüksek talebinden güç alarak 2017 yılı gelir ve FAVÖK marjı beklentisini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Terzioğlu, Türkiye’ye güvendiklerini ve yatırımlarına devam ettiklerini dile getirerek, “Bu süreçte müşterilerimizin göstermiş olduğu teveccüh, dijital odaklı iş modelimizle ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstererek bizi daha da cesaretlendiriyor” dedi.

ARTIK DİJİTAL OPERATÖR

3 yıllık dönemde altyapısına yaklaşık 10 milyar TL yatırım bütçesi ayıran Turkcell’in 2. çeyrek sonu itibariyle son üç yıllık faaliyetleri neticesinde lisans, vergi ve yasal yükümlülük olarak aktardığı kaynak toplamı ise 19.2 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin 3 yılda Türkiye’ye toplam katkısı ise 29.2 milyar TL’yi buldu. Terzioğlu, gelecek yıl cirolarının yüzde 19 ila 20 arasındaki kısmını altyapı yatırımlarına harcayacaklarını sözlerine ekledi.

Turkcell’i hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştürerek artık dijital operatör olduklarının altını çizen Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimiz seyretme, dinleme, okuma, eğlenme, haber alma, iş yapma ve anılarını biriktirmek için her geçen gün artan şekilde Turkcell servislerini tercih ediyor. Dijital dönüşüm yolculuğumuzun ilk büyük ve küresel ürünü BiP, dünyanın her yerinde 14.7 milyon kez indirildi, günde ortalama 1 milyon dakika sesli ve görüntülü arama rakamlarına ulaştı. Dijital müzik platformumuz fizy, Türkiye’nin megastarı Tarkan’ın yeni albümünü sadece dinleyicilerle değil, canlı yayınlanan konserlerle izleyiciyle de buluşturan ilk kanal oldu. Fizy’de, günde ortalama 6 milyon adet şarkı dinlendi.”

DEPOLAMA SERVİSİ

Turkcell’in diğer dijital servislerine de değinen Terzioğlu, “Turkcell Dergilik, raflarda satılan dergi sayısını katlayarak sadece haziran ayında 2.1 milyon derginin okunduğu bir mecra haline geldi. Televizyon platformumuz TV+’ın kullanıcı sayısı ise 1.5 milyona ulaştı. İnternet üzerinde depolama servisi lifebox, 4.9 milyon defa indirildi. Müşterilerimiz lifebox’a haziranda 110 milyon dosya yüklerken 110 bin GB data kullandı” dedi.

NYSE Başkanı Thomas W. Farley, Turkcell’in NYSE’de 17. yılı şerefine madalya verdi.

TURKCELL’İN NEW YORK KUTLAMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

- Grup olarak yüzde 28.5 büyüme ile 4.3 milyar TL ciroya ulaştı.

- Grup net kârı ise yüzde 69.2 artışla 704 milyon TL olarak gerçekleşti.

- 3 yıllık dönemde altyapısına yaklaşık 10 milyar TL yatırım bütçesi ayırdı.

- Gelecek yıl cirosunun yüzde 19 ila 20 arasındaki kısmını altyapı yatırımlarına harcayacak.

- 4.5G şebekesi Türkiye nüfusunun yüzde 83.79’unu kapsıyor.

- Akıllı cihaz penetrasyonu yüzde 70’e ulaştı.

- Dergilik uygulamasında geçen ay 2.1 milyon dergi okundu.

- Televizyon platformumuz TV+’ın kullanıcı sayısı ise 1.5 milyona ulaştı.

- İnternet üzerinde depolama uygulaması lifebox 4.9 milyon kez indirildi.

- Turkcell Finansman AŞ bugüne kadar 3.7 milyon adetten fazla kredi verdi.

- Suriyeli göçmenlerin entegrasyonu için geliştirilen ‘Merhaba Umut’ uygulaması 468 bin kez indirildi.

TEMETTÜ TAKSİTLERİ İÇİN TARİH VERDİ

TURKCELL hissedarlarının ortak kararıyla, 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 milyar TL temettü dağıtım kararı alınmıştı. Terzioğlu, ilk taksitin 15 Haziran’da ödendiğine dikkat çekerek, kalan taksitlerin 15 Eylül ve 15 Aralık’ta ödeneceğini söyledi. Terzioğlu, “Bu kararla birlikte Turkcell 2010 yılından bu yana elde edilen net karının yüzde 54’ünü, temettü politikasına paralel olarak, hissedarlarına dağıtmış olacak” dedi.