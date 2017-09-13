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    Hürriyet >Dünya>‘Türkiye’ye 270 bin euro değerinde silah satıldı’

    ‘Türkiye’ye 270 bin euro değerinde silah satıldı’

    BERLİN
    13.09.2017 - 22:41 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 22:41

    Almanya'nın son iki ayda Türkiye’ye sadece 270 bin euro’luk (1.1 milyon TL) silah satışına onay verdiği ortaya çıktı.

    Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Almanya’nın Türkiye’ye silah satışına yönelik yeni politikalarını hayata geçirdiğini söyledi. Schaefer iki aydan beri yeni silah satışı politikasının uygulandığını söylerken, “Bizim Türkiye’ye silah satış politikamız daha iki aylık. Geçen yıl Türkiye’ye 80 milyon euro’luk (329 milyon TL) silah satışına onay verildi. Yeni politikanın hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’ye silah satışı büyük oranda, tekrar ediyorum büyük oranda düştü. Yeni politikayla birlikte sadece 270 bin euro değerinde silah satışına onay verildi. Bu rakam geçen yılın rakamıyla karşılaştırıldığında yüzde birlik oran bile değil” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Türkiye , almanya
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