Türkiye'nin yeni güzelleri 21 Eylül'de belli olacak

1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe", "Miss Supranational" ve "Miss International" yarışmalarını Türkiye lisans sahibi olarak gerçekleştiren “Miss Turkey Organizasyonu” bu yıl da Türk insanının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatmayı hedefliyor.Miss Turkey bu yıl, Beyoğlu’nda Grand Pera/Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu “Biz günümüz kadınını hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyoruz. Miss Turkey tecrübesini yaşayan kızlarımız, bu karakteristik özellikleri, günlük hayatlarına taşımışlardır. Dünya Güzeli seçilerek tarihe bir not düşenlerden bizimle paylaştığı tecrübeyi, başka profesyonel kariyerlere taşıyanlara kadar tüm "Miss Turkey" finalistleri günümüz Türk kadınının en değerli örneklerindendir.” diyor.