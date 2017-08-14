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    Türkiye'nin tepkisine rağmen 3 dilde oy pusulası

    Ferit ASLAN (DHA)
    14 Ağustos 2017 - 14:26Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 14:51

    Türkiye'nin tepki gösterdiği Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumu için oy pusulası hazırlanarak basıldı. Kürtçe, Arapça ve Türkmenler için Türkçe dilinin kullanıldığı oy pusulasında, Kerkük'ün de içinde bulunduğu ve tartışmalı bölge olarak adlandırılan bölgelerinde referandumu kapsadığı belirtildi.

    Erbil merkmezli uydudan yayın yapan Rudaw TV'nin haberine göre Irak Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumu için Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim pusulası hazırlandı. Arapça, Kürtçe ve Türkmenler için Türkçe dillerinin kulanıldığı oy pusulasında, "Kürdistan bölgesel Yönetimi ve tartışmalı bölgeleri de içerisine alan bir bağımsız Kürdistan devletinin kurulmasını istiyor musunuz?" deniliyor. Pusulanın altında merkezi Irak hükümütenin bayrağının bulunduğu bölgeye, 'Hayır', Irak Bölgesel Kürt yönetimi bayrağının bulunduğu bölgeye de 'Evet' işareti konuldu. 

    Türkiyenin tepkisine rağmen 3 dilde oy pusulası

     

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    Etiketler: ırak , Referandum , Kerkük
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