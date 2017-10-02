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    Türkiye'nin tek bilimkurgu kütüphanesi yeni yuvasında

    BAHAR ÇUHADAR bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
    02.10.2017 - 15:19 | Son Güncelleme:

    10 sene önce Isparta'da meydana gelen uçak kazasında, henüz 27 yaşındayken yaşamını yitiren fizikçi Özgen Berkol Doğan'ın anısına aile tarafından açılan bilimkurgu kütüphanesi artık Moda'daki yeni müstakil binasında...

    Özgen Berkol Doğan bundan 10 sene önce Isparta'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirdiğinde henüz 27 yaşındaydı. 27 yıla yoğun bir fizik eğitimi, dans, fotoğraf, sinema ve edebiyat tutkusu ve üç roman çevirisi ile kaleme aldığı yarım kalmış bir bilimkurgu romanı sığdırmıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nde fizik doktorasını yapar çalışmalarını bir yandan İsviçre'deki CERN'de sürdürürken aramızdan ayrılan genç bilim adamının adı beş senedir, anne-babası ve ablasının çabalarıyla kurulan, onun adını taşıyan bilimkurgu kütüphanesinde yaşıyor. Türkiye'de türünün tek örneği olan bu kütüphane şimdi Moda, Safa Sokak'taki yeni yerine taşındı. 1920 tarihli bu Moda apartmanı tüm bilimkurgu meraklılarına ve edebiyat severlere açık. İçeride Fikret Adil'in özel kitaplığı, yerli ve yabancı edebiyat eserlerinin yer aldığı bir oda ve tamamen bilimkurguya ayrılmış bir büyük salon var.

    Türkiyenin tek bilimkurgu kütüphanesi yeni yuvasında
    Kütüphanenin giriş katında, çalışma/okuma ve söyleşi alanı olarak kullanılan ve bahçeye açılan bir salon yer alıyor. Kitap ödünç almak için üye olmak yeterli. Kütüphane pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 arası açık. Kütüphane ve İş Bankası Kültür Yayınları ortak bir çalışma yaparak geçtiğimiz günlerde Gregory Claeys imzalı 'Ütopya Edebiyatı' başlıklı eseri yayımladı. Bu ortaklık H.G. Wells imzalı 'Zaman Makinesi' ile sürecek. 

    Türkiyenin tek bilimkurgu kütüphanesi yeni yuvasında
    Özgen Berkol Doğan’ın babası Prof. Dr. Nevzat Doğan ile annesi Ferhan Özgen Doğan.

    Türkiyenin tek bilimkurgu kütüphanesi yeni yuvasında

    Etiketler: bilimkurgu , Kitap , Sanat
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