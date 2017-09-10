Türkiye'nin seyahat uyarısı Schulz'u kızdırdı...

MERKEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'nin seyehat uyarısıyla ilgili Merkel "Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir. Bizim ülkemizde hiçbir gazeteci tutuklanmıyor, hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor, ülkemizde fikir özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri geçerli. Biz de bundan gurur duyuyoruz" diye konuştu. Alman muhalefet lideri Schulz ise Türkiye'nin seyehat uyarısına tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz Ankara'yı seyahat uyarısı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.



Deutsche Welle'nin haberine göre Mainz'da yaptığı bir seçim etkinliğinde konuşan Schulz "Ankara'daki hükümet ölçüyü kaçırıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Ankara'nın sistematik bir şekilde yürütmeye çalıştığı gibi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE AŞAĞILADI'



Schulz durumun böyle devam etmesi halinde "Almanya, Türkiye'den aşağılamayı kabul edecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı. Schulz, Türkiye'nin kabul edilemez ve tehlikeli bir biçimde, uluslararası ilişkilerin ve Avrupa'nın tüm ilkelerinden uzaklaştığını söylerken, Türk hükümetini bu yolu bırakıp yapıcı işbirliğine dönmeye çağırdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN UYARISI NEYDİ?



Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini engelleme temelleri üzerine kurdukları belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti.

'IRKÇI UNSURLAR İÇEREN BEYANLAR'



"Söz konusu ülkelerdeki siyasi atmosfer esasen bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altındadır. Son olarak Almanya'da şansölye adayı bir parti liderinin açıkça ırkçı unsurlar içeren beyanları karşısında Alman makamlarınca herhangi bir tedbir alınmaması endişe ve ibret vericidir. Almanya'da Türk vatandaşları arasında siyasi görüşleri temelinde de ayrım yapılmaktadır. Bir kısım vatandaşımıza sırf bu nedenle sözlü saldırılar yöneltilmektedir."



Almanya'da öteden beri diğer yabancılarla birlikte Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları mahalle ve binalarda "sebebi açıklanamayan" yangınların çıktığı ve ölümle sonuçlanan olayların yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Bu olayların en azından bir kısmının ırkçılar tarafından gerçekleştirilen kundaklama olayları olabileceği yönünde sadece ülkemiz değil Alman kamuoyunda da paylaşılan makul şüphe bulunmasına karşın Alman makamları bu olayların üzerine kararlılıkla gitmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

NSU DAVASI



Açıklamada, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık konusunda Almanya'da yargı sürecinden de sonuç alınamadığının altı çizilerek, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişinin öldürülmesinin faili "Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU)" isimli Neo-Nazi terör örgütü mensuplarına ilişkin davanın, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde 2013 yılında başladığı ancak 380 duruşma yapılmış olmasına rağmen adaletin hala tecelli etmediği belirtildi.

Başta havalimanlarında olmak üzere Almanya'ya Türk vatandaşlarının varışlarında Alman emniyet ve gümrük makamlarınca keyfi olarak bekletme, sorguya çekme, saygısız davranma gibi kötü muamelelere maruz bırakılmalarının da sıklıkla yaşanılan uygulamalar olduğu kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KUCAK AÇMAKTA'



"Almanya aynı zamanda terör örgütlerine de kucak açmaktadır. PKK ve FETÖ mensubu olduğu bilinen çok sayıda terörist Almanya'da barınmakta ve bu ülkenin sokaklarında serbestçe gezen teröristlerin yaptığı faaliyetlere göz yumulmaktadır. FETÖ konusunda çeşitli bahaneler uyduran bu ülke makamları bizzat terörist olarak tanıdıkları, AB tarafından da tescilli PKK konusunda da gerekli kararlı adımları atmaktan imtina edegelmiştir.



Tüm bu yukarıdaki hususlar dikkate alınarak Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, faaliyetlerinde bu genel tabloyu göz önünde bulundurmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde, siyasi içerikli tartışmalara girmemelerinde, seçim öncesi siyasi parti toplantılarından, terörist örgütlerce düzenlenen ya da desteklenen Alman makamlarınca göz yumulan gösteri, yürüyüş gibi faaliyet alanlarından uzak durmalarında fayda görülmektedir. Vatandaşlarımızın ayrıca Bakanlığımız, Berlin Büyükelçiliğimiz ile Almanya'daki başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri yararlı olacaktır."