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    Türkiye'nin Salzburg başkonsolosluğuna saldırı!

    AA
    22.01.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin Avusturya'nın Salzburg kentindeki başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

    Salzburg Başkonsolosluğu yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler, dün gece başkonsolosluğun bahçe kapısı ile bina girişindeki camlarını kırdı.

    Olayın polis tarafından araştırıldığı ifade eden yetkililer, başkonsolosluk hizmetlerinde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı bilgisini paylaştı.

    Bu arada Salzburg polisi, basına yaptığı açıklamada çok sayıda saldırganın Konsolosluğun bahçe kapısını kırdığı, binanın dışında yer alan güvenlik kameralarının yanı sıra girişte bulunan camları tahrip ettiğini belirtti. Saldırganların konsolosluk binasına giremediği aktarıldı.

    Olay yerinde eğitimli köpeklerle patlayıcı madde araması yapan ve herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını belirleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek Salzburg Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimi tarafından sürdürülecek.      

    Etiketler: AVUSTURYA , Türkiye
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