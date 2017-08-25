Türkiye’nin Oscar adayı Ayla

ABD’de 4 Mart 2018´de düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde Türkiye’yi, başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Ji’nin yer aldığı ‘Ayla’ isimli film temsil edecek. Gerçek bir hikayeden alınan ve yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı film, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik kurulun oy birliğiyle seçildi.

Kore Savaşı’nda yaşanan dramatik bir hikayeyi anlatan filmin konusu şöyle: “1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay 5 yaşında bir kız bulur. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye’ye dönmesi gerekir. Ayla’yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz.”

ALMANYA, FATİH AKIN’IN ‘SOLGUN’UYLA YARIŞACAK

Almanya bu yıl 90’ıncısı düzenlenecek Oscar ödüllerine Fatih Akın’ın ‘Aus dem Nichts’ (Solgun) adlı filmiyle katılacak. Alman sinemasının ülke dışında temsilciliğini üstlenen German Films adlı kurum tarafından seçilen ‘Solgun’, Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışa katılacak. Film, neo-Naziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısı ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikâyesini anlatıyor.