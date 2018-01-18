Türkiye'nin operasyonu öncesi Rusya'da neler konuşuluyor?

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PYD ile mücadele kararlığını yakından ve tedirginlikle izleyen Rusya, ABD’nin bölgedeki Kürt hamlesiyle kendi Suriye planlarının bozulmasından endişe duymaya başladı.

Ankara’daki kritik MGK toplantısı öncesinde, rahatsızlığının ipuçlarını son dönemde alışılagelmiş şekilde basını aracılıyla dile getiren Moskova, “Rosiyskaya gazeta” ile “Nezavisimaya” gazetesi üzerinden tutumunu özetledi.



Suriye’de Rusya açısından istenmeyen gelişmeler zincirinin yaşanmaya başladığını dile getiren ilk vurguyu hükümetin yayın organı “Rosiysakaya gazeta” yaptı.

Yazının başında Suriye ihtilafının yıllarca sürmesine rağmen asıl vekalet savaşlarının (proxy war) döneminin şimdi başladığının altı çizilerek, şu yorum yapıldı: “Proxy savaş tanımı Soğuk savaş döneminde 1964 yılında lügata girdi. Anlamı da birbirine düşman iki devletin aralarındaki problemi üçüncü ülke insan ve silah gücüyle onların anlaşmazlıklarını kullanarak çözme yöntemine denir. 20. yüzyılda bıraktığımız bu kavram şimdi yeniden tam güç Suriye’de ortaya çıkıyor.

'ABD, MÜTTEFİKİNİN ÇIKARLARINI HİÇE SAYARAK...'

Türkiye, ABD yönetiminin bile bile müttefikinin can alıcı çıkarlarını hiçe sayarak Kürtleri Suriye’de dayanak seçmesine ateş püskürüyor. Tüm bunların üzerine bir de 30 bin kişilik Kürk ordusu kurma açıklaması yapıyor. Böylece Türkiye, kendi içinde PKK ile uğraşırken, bir de müttefiki Amerika’nın başına sardığı PYD problemiyle karşı karşıya bırakılıyor. Rusya bu son gelişmeleri şimdilik kenardan izlemeyi tercih ediyor. Ancak son derece tedirgin izliyor desek doğru olur. Erdoğan blöf yapıyor olabilir. Ancak Suriye’de gerçekten yeni proxy savaş patlak verirse Rusya’nın Suriye için hayati önem atfettiği ulusal diyalog planlarını altüst olacak. Suriye topraklarında ateşlenen proxy savaş çok yakında herkes herkese karşı savaş dönüşecek ve alevlerinin nereye kadar varacağı bilinmez”

'ABD TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTIYOR'



İkinci kritik yazı “Nezavisimaya” gazetesi yayınladı. Başlığı da “Erdoğan, Kürtlere ateş açarak Rusya’yı vuruyor” oldu. Ocak ayı sonunda Soçi’de toplanması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin ABD’nin Türkiye’yi kışkıtmasıyla tehlikeye girdiği burada da vurgulanarak şu yorumlar yapıldı: Türk topçusu Afrin’i önceki günden beri vurmaya başladı bile. Erdoğan, Suriye kuzeyinde yabancı ülke apoletleri taşıyan Kürtlerin omuzlarından onları indireceklerini ilan ediyor. Yabancı ülke bayraklarını da söküp atacağız diyor. Ama Afrin’de Rus bayrağı da var. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Rusya Afrin’deki Kürtlerle ikili anlaşma yaparak orada gözlem karakolu kurdu. Yerel yönetimler bazında ulusal uzlaşı diyalogu başlattı. Acaba Türkiye Cumhurbaşkanı Afrin’deki yabancı ülke apoletli Kürtlerle yabancı ülke bayraklarını indireceğiz derken ABD yanı sıra Rusya’yı da mı kast ediyor. Geçtiğimiz günlerde Afrin krizi patlak vermeden önce Türkiye ve ABD yanlısı silahlı Suriye muhalifleri Soçi’deki Suriye kongresine katılmayacaklarını ilan etmişti”



Hafta sonu Siçi’de Rusya-Türkiye-İran kritik görüşme var



Rusya, Afrin etrafında yaşanan son gelişmelerin Suriye için hazırladığı yol haritasını ne denli etkileyeceğini görmek için hafta sonunu bekleyecek. Rusya Dışişler Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgiye göre hafta sonu yine Soçi’de yeni bir Rusya-Türkiye-İran danışma toplantısı yapılacak. 30 Ocakta planlanan kongresi öncesinde üçlü danışma toplantısında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek. Rusya bu toplantıda Türkiye’nin niyetini net olarak öğrenmek isteyecek.-0-





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