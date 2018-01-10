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    Kritik görüşme sona erdi

    AA
    10.01.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı görüşme 35 dakika sürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, AK Parti TBMM grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının MHP Genel Başkanı Bahçeli ile planlanan bir görüşme olup olmadığına ilişkin sorusuna "Kendilerine bir davet yaptık. Yanıt bekliyoruz." cevabını vermişti.

    MHP Genel Başkanı Bahçeli de önceki gün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

    Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak konusunun konuşulduğu tahmin ediliyor.

    Kritik görüşme sona erdi

    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Devlet Bahçeli
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