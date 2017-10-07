Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Türkiye’nin menfaatlerinden yanayız

    Türkiye’nin menfaatlerinden yanayız

    ANKARA
    07.10.2017 - 21:36 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, dün CNN Türk’te katıldığı programda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Hamzaçebi, Kuzey Irak’taki referandum ve Suriye’nin İdlib kentine yönelik operasyonla ilgili şunları söyledi:

    “(İdlib’de Hükümetle hemfikir misiniz?) Hükümetin bütün adımlarını bilmiyoruz ama ulusal konularda TBMM’ye mesele geldiği zaman CHP’nin görüşü ülkenin menfaatlerinden yanadır. TBMM’ye gelmiş olan Irak ve Suriye daha doğrusu Kuzey Irak ve Suriye’de konuşlanmış olan PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik olarak TSK’nın gerektiğinde korumak amacıyla müdahale isteyen tezkerelere CHP evet oyu verdi. Askeri önlemler dahil bütün önlemlerin alınacağı tehdit dili ile ifade edildi. Uluslararası ilişkilerde tehdit dili doğru değil, sonradan gerçekleşmezse bunun inandırıcılığı kalmaz. Bundan askeri müdahaleyi savunuyorum anlamı çıkmasın. Kuzey Irak’la asla askeri müdahale seçeneği olmamalı, bu doğru değil.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Akif Hamzaçebi , cnn türk
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri