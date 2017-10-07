Türkiye’nin menfaatlerinden yanayız

“(İdlib’de Hükümetle hemfikir misiniz?) Hükümetin bütün adımlarını bilmiyoruz ama ulusal konularda TBMM’ye mesele geldiği zaman CHP’nin görüşü ülkenin menfaatlerinden yanadır. TBMM’ye gelmiş olan Irak ve Suriye daha doğrusu Kuzey Irak ve Suriye’de konuşlanmış olan PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik olarak TSK’nın gerektiğinde korumak amacıyla müdahale isteyen tezkerelere CHP evet oyu verdi. Askeri önlemler dahil bütün önlemlerin alınacağı tehdit dili ile ifade edildi. Uluslararası ilişkilerde tehdit dili doğru değil, sonradan gerçekleşmezse bunun inandırıcılığı kalmaz. Bundan askeri müdahaleyi savunuyorum anlamı çıkmasın. Kuzey Irak’la asla askeri müdahale seçeneği olmamalı, bu doğru değil.”