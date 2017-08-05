Türkiye'nin konuştuğu sözler için açıklama

Oğan sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Türkiye 100 yıl önce yarım kalan plan ve projelerin yeniden açıldığı bir saldırıyla karşı karşıya. 15 Temmuz bu saldırının cisimleşmiş haliydi. Bu uluslararası bir saldırıdır. Amacı devleti çökertip vatanı bölmek, milleti birbirine düşürüp iç savaş çıkartmaktı. Halk meydanlarda toplanarak milletin liderinin yön ve yol göstermesiyle bu saldırıyı bertaraf etmiştir. Türkiye anayasa değişikliğiyle beraber devletin içine sızmış olan bütün bu yapıları tasviye etmektedir. Bu yapılar tasviye edilirken aynı zamanda yeniden devletin tahkim ve inşa süreci de beraber yürütülmektedir. Bu inşa sürecinin lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Türkiye'nin antiemperyalist ve bağımsız devlet olmasından yana siyasiler de belirgindir, mesela MHP lideri Devlet Bahçeli, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, BBP lideri Mustafa Destici. Maalesef anamuhalefet lideri 100 yıl önceki mandacı zihniyetin taşıyıcısı durumundadır. 16 Nisan itibariyle yeni bir süreç başlamıştır. Bunu engelmemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasi tarih bunu şöyle yazacaktır: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP'dir. İkinci kurtuluş, Türkiye'nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kurtuluşun partisi de AK Parti'dir.Sözlerim gayet açık ve nettir, siyaset bilimi diye bir şey var, kimse bunun üstünü örtüp inkar edemez. Klavye üzerinden Twitter'dan sosyal medyadan vatan kurtaran aciz yaratıklar bize saldırıyor. Kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkışmasın. 15 Temmuz gecesi tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayın!"

NE DEMİŞTİ?

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programının dün akşamki bölümünde 'yeni devlet' tartışması yaşandı. Programın konuklarından eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” demişti.

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