Türkiye'nin konuştuğu o madenciler isyan etti: Keşke...

Halk otobüsüne binen Turgay İnam, Ali Aktaş ve Gökhan Onur, hafta sonunun ardından çalıştıkları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağına geldi.

Burada iş elbiselerini giyerek tertip alan maden işçileri, daha sonra 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında 30 meslektaşının yaşamını yitirdiği maden ocağına inerek, mesailerine başladı.

"KEŞKE..."

Maden işçisi Turgay İnam, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlara rahatsızlık vermemek için koltuklara oturmak istemediklerini söyledi.

Bir anda gündeme geldiklerini ve kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten İnam, "Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bizler büyüklerimizden böyle gördük. Bu örf ve adetle yetiştik. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Sosyal medyada 'Tiyatro oynuyorsunuz, inandırıcı değil.' gibi yazılar okudum. Çok kırıldım. Keşke o yorgunlukla yürüseydik de bu yazılar yazılmasıydı." diye konuştu.

"TAHMİN ETMİYORDUK"

İşçilerden Gökhan Onur da madenciye değer verilmesinin çok güzel olduğunu, bunun kendilerini de mutlu ettiğini dile getirerek, "Genelde iş kazalarıyla anılıyoruz. İşin boyutunun böyle olacağını hiç tahmin etmiyorduk." dedi.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.