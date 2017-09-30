Türkiye'nin konuştuğu kazada ölümden dönen genç inanılmazı başardı

İlkadım ilçesinde bir çiğ köfteci önünde motosikletini kaldırım kenarına park ederek, eşi Tuğba Temel(25) ile telefonla kendilerini görüntülü kayda alarak çiğ köfte sırası bekleyen Emre Temel'e arkadan hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Çarpmanın etkisiyle kafası yere çarpan Emre Temel, kazadan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 ay hastanede tedavi gören Emre Temel, kaza anını ve yaşadıklarını anlattı.

"BANA VURAN ARACI BENZİNLİKTE GÖRMÜŞTÜM"

Emre Temel, "İş yerimizi kapattıktan sonra eve giderken çiğ köfte almak istedik. Her zaman oradan alışveriş yapardık. Telefonumu çıkarıp motosikletin üzerine koydum. Bana vuran aracı aşağıdan geçerken oradaki benzinlikte görmüştüm. Kaza anında bana çarptığı anı görmedim. Görüntüleri şimdi görüyorum. Ben hatırlamıyorum ama kazadan 6 gün kendime gelmeye başladığımı söylüyorlar. Hastanede ne söylediğimi ne yaptığımı hatırlamıyorum. Genelde agresif ve sinirli davranmışım. Normalde biraz asabiyim. Ama kazanın da etkisiyle daha asabi oldum" dedi.

"HAYATA DÖNDÜĞÜME DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRMIŞ”

Vücudunda hala kazanın izlerini taşıyan Emre Temel, "Vücudumda, ellerinde titreme var. Sağ kulağım duymuyor. Bana vuran şahıstan şikayetçi oldum. Ama şahsı serbest bırakmışlar. Şahsın neden serbest bırakıldığını anlayamıyorum. Şahsın alkollü olduğu söyleniyor. Ölüm riski var. Ama serbest bırakılıyor. Çok yanlış bence. Neye dayanılarak salındığını öğrenmek istiyorum. Ölseydim de salınacak mıydı acaba. Ben hayata nasıl döndüğüme doktorlar bile şaşırmışken serbest bırakılmasına anlam veremiyorum. Ben bu davanın sonuna kadar arkasındayım. Hukuki yollarda sonuna kadar davamı savunacağım" diye konuştu.

"AİLEME BAKMAK ZORUNDAYIM"

Çalışmaya başladığını belirten Emre Temel, "Doktorlar istirahat etmemi söylediler ama çalışmak zorundayım. Küçük bir kızım var ve aileme bakmak zorundayım. Hastalığım boyunca dükkanım kapalı kaldı. Şimdi dükkana geliyorum ama eşime tarifle yardımcı olabiliyorum. Dükkanımız kapalı kaldı, borçlarımız var çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Zor bir süreç atlattıklarını söyleyen Tuğba, "Kritik dönemi atlattık çok şükür. Eski sağlığına kavuşmadı ama tedavisi sürüyor. Daha da iyi olacak inşallah. Ben adalete güveniyordum ama şahıs bir ayda salındı. Kesilmiş bir cezası yok. Bu kadar kolay nasıl olabiliyor bilmiyorum" dedi.