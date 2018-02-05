Türkiye'nin kalbindeler

Kilis’in Süngütepe köyü hudut karakoluna PKK saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram (27) için dün Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Erkek kardeşi, şehidin parkasını giydi, kız kardeşi de şapkasını taktı.

Kilis’teki aynı mevzideki terörist saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25), Isparta’da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı törende cenaze namazını, şehitle aynı adı taşıyan dedesi Ali Yılmaz kıldırdı. Tabutun üzerine mavi komando beresi konuldu.

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

Afrin’deki Zeytin Dalı harekâtında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu’nun (28) Mevlana Camisi’ndeki cenaze töreninde babası Metin Murat, annesi Filiz, kardeşleri Çağrı ve Melike Gürsu ile yakınları tabutun önünde gözyaşı döktü. Törene katılan çok sayıda vatandaş sık sık tekbir getirerek, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı.

Süngütepe’de şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram son yolculuğuna uğurlandı. Bayram’ın kız kardeşi, ağabeyinin şapkasını takarak törene katıldı.

BABASI ‘AĞLAMAYIN’ DEDİ

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı’nda 1 Şubat günü PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve önceki gün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz (21), Niğde’nin Çamardı ilçesinde uğurlandı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Acılı baba Aziz Akagündüz, tabut başında gözyaşı dökenlerin yanına giderek ağlamamalarını istedi.

Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz

5 ŞEHİT BUGÜN UĞURLANACAK

Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin tanka saldırısında şehit düşen Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Sözleşmeli Er Nurullah Secen, Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül, Uzman Onbaşı Fırat Karaca ve Uzman Çavuş Ufuk Aktağ bugün toprağa verilecek.