Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Türkiye'nin kalbindeler

    Türkiye'nin kalbindeler

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 01:56 | Son Güncelleme:

    Afrin şehidi Uzman Çavuş Fevzi Gürsu Elazığ’da, Kilis şehitleri Ahmet Bayram ile Uzman Çavuş Ali Yılmaz Hatay ve Isparta’da, Hakkâri şehidi Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz Niğde’de gözyaşları ve asker selamları eşliğinde uğurlandı.

    Kilis’in Süngütepe köyü hudut karakoluna PKK saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram (27) için dün Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Erkek kardeşi, şehidin parkasını giydi, kız kardeşi de şapkasını taktı.

    Kilis’teki aynı mevzideki terörist saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25), Isparta’da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı törende cenaze namazını, şehitle aynı adı taşıyan dedesi Ali Yılmaz kıldırdı. Tabutun üzerine mavi komando beresi konuldu.

    Türkiyenin kalbindeler

    Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

    Afrin’deki Zeytin Dalı harekâtında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu’nun (28) Mevlana Camisi’ndeki cenaze töreninde babası Metin Murat, annesi Filiz, kardeşleri Çağrı ve Melike Gürsu ile yakınları tabutun önünde gözyaşı döktü. Törene katılan çok sayıda vatandaş sık sık tekbir getirerek, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı.

    Türkiyenin kalbindeler

    Süngütepe’de şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram son yolculuğuna uğurlandı. Bayram’ın kız kardeşi, ağabeyinin şapkasını takarak törene katıldı.

    BABASI ‘AĞLAMAYIN’ DEDİ

    Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı’nda 1 Şubat günü PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve önceki gün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz (21), Niğde’nin Çamardı ilçesinde uğurlandı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Acılı baba Aziz Akagündüz, tabut başında gözyaşı dökenlerin yanına giderek ağlamamalarını istedi.

    Türkiyenin kalbindeler

    Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz

    5 ŞEHİT BUGÜN UĞURLANACAK

    Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin tanka saldırısında şehit düşen Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Sözleşmeli Er Nurullah Secen, Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül, Uzman Onbaşı Fırat Karaca ve Uzman Çavuş Ufuk Aktağ bugün toprağa verilecek.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , şehit , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri