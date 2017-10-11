Türkiye'nin jeofizik röntgeni çekiliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise 1915 Çanakkale Köprüsü ile Karadeniz ve Doğu’dan gelen tüm araçların İstanbul’a uğramadan her türlü nakliyeyi Çanakkale’den yapacaklarını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti’nin Afyonkarahisar Kampı’na bakanların ekonomi sunumları damgasını vurdu. Bakan Albayrak milli enerji hamlesi kapsamında yaptığı sunumda Akkuyu Nükleer Santrali, enerji arz güvenliği, maden politikalarını anlattı. Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini yakında atacaklarını kaydederek, “2023 hedeflerine yetiştireceğiz. 2019 yılı sonuna kadar doğalgaz ulaşmamış il kalmayacak. 2018 sonunda Türkiye’nin jeokimya ve jeofizik haritası bitiyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde 55 bin 800 noktadan numune alındı. 52 bin 200 noktadan daha numune alınacak. Jeofizik ve jeokimya haritalarıyla Türkiye’nin adeta röntgenini çekiyoruz” dedi. Albayrak, Türkiye’nin günlük maksimum doğalgaz tüketiminin 250 milyon metreküp olduğunu belirterek, hedefin 400 milyon metreküp olduğunu söyledi. Albayrak, 90 çeşit madenini 77’sinin Türkiye’de bulunduğunu açıkladı.