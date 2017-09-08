Türkiye’nin itiraz ettiği Alman vekil Konya’ya geliyor

Türkiye’nin Alman milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi nedeniyle tırmanan tansiyon, NATO'nun ziyaret formülüyle düşürülmeye çalışılıyor.

Farklı siyasi partilerden 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, NATO tarafından hazırlanan program kapsamında bugün Konya'daki NATO üssünü ziyaret ederek, burada görev yapan Alman askerleriyle bir araya gelecek.





Alexander Neu...

DW Türkçe'nin haberine göre, heyetin Konya'ya uçuşu Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleştirilecek. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık edeceği heyette, Alman milletvekillerinin yanısıra NATO'dan bazı yetkililer de bulunacak.

Ziyaretin NATO genel sekreter yardımcısı başkanlığında yapılması nedeniyle, heyetin üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılanması, burada bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Heyette dikkat çeken bir isim de yer alıyor. Türkiye, Alman milletvekillerinin geçen aylarda İncirlik'te ve Konya'da görev yapan Alman askerlerini ziyaret etme taleplerini reddetmesinin gerekçesi olarak, Sol Parti milletvekillerinin, terör örgütü PKK'ya destek vermelerini gösterilmişti. Bu isimlerin başında da Alexander Neu yer alıyor.

Türkiye, Neu’nun PKK’lılara destek verdiğini belirterek ziyaretlere şiddetle karşı çıkmıştı. Neu ise bu iddiaları reddetmişti.

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