‘Türkiye’nin itibarı zedeleniyor’

Türkiye’nin itibarını zedeliyor bu davranışlar” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında şunları şöyledi:

YAZI YAZSANIZ GELİRLER

“Gözaltına alacaksınız, yazı yazarsınız gelir. Bu insanlar kaçacak insan değil, hepsi doktor, yasal bir kuruluş. Sanırsınız ki, iktidar partisini en ağır şekilde eleştiren bir bildiri. Yok öyle bir şey. Hekimler diyor ki, ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi.’ Yanlış mı, doğru. Doktorlar insanları yaşatmak için mücadele ederler. Aklı başında hangi insan hayatı, güvenliği, birliği bütünlüğü savunmaz. Sen misin bunu diyen, sabahın köründe alın. Bu tür davranışlar, toplumun tümünün desteklediği Afrin operasyonuna gölge düşürür. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Katılır veya katılmazsınız. Siz doktorun düşüncesini açıklamasına tahammül edemiyorsunuz, baskı kuruyorsunuz. Türkiye’nin itibarını zedeliyor bu davranışlar. Umarım hükümet ders çıkarır bunlardan.

ÖSO RAHATSIZLIĞI

Hiçbir ülke, kendi sınırında terör örgütlerinin yuvalanmasını istemez. Bunun için bizim Afrin’e yapılan operasyona desteğimiz tam. Ama onun ÖSO ile paralel adlandırılması bizde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Giden ordumuz, mücadele eden ordumuz, şehit askerimiz. Ordunun kahramanlığını, haysiyetini ve onurunu korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel görevidir. Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır.

MÜSLİM’İ ÇAĞıRaN KİM?

Herkes sizi aldattı. En son aldatan Obama oldu. PKK, IŞİD aldattı, aldatmayan bir Allah’ın kulu kalmadı. Bir de beni dinle kardeşim, ben seni aldatmıyorum. Suriye’de yaşayanlar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız. Ortak tarihimiz var, ortak acılarımız var, ortak sevinçlerimiz var. Ama Ortadoğu bataklığını, Türkiye’nin mekânı haline getirdiler. Terör örgütlerine her türlü desteği verdiler. Şimdi PYD’yi düşman ilan ediyorlar. Peki, Salih Müslim’i Ankara’ya defalarca çağırıp altına kırmızı halılar serip ‘hoş geldin’ diyen kim, CHP mi? Bir sabah kalktık, o da düşman olmuş.

ÇAVUŞOĞLU’NA YANIT

Musul Konsolosluğumuz basıldı, 49 çalışan kaçırıldı. Birisi de Ardahan milletvekilimiz Öztürk Yılmaz. Bölgeyi, terör örgütlerini tek tek en iyi bilen kişidir. Şimdi AK Parti’nin hedef tahtasında. Her türlü hakaret yapılıyor. Dışişleri Bakanı ‘Bu benim memurumdu’ diyor. Bir dakika beyefendi, kim sizin memurunuz? Devletin memurunu ‘kendi memurun’ diye kabul edersen böyle toslarsın.

Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye, kendi topraklarından kaçmak zorunda kaldılar. Süleyman Şah Türbesi’nden söz ediyorum. Şimdi ortalıkta beyefendi kahraman diye geziyor. Ne kahramanı ya, ben olsaydım, 10 bin şehit gerekirse verirdik, bayrağımız orada dalgalanırdı. Korkaktan kahraman olmaz. Terör örgütlerine teslim olandan kahraman olmaz.”

OTİZME DİKKAT ÇEKTİ

Otizmli Melike Dolay, konuşmasına başlamadan önce Kılıçdaroğlu’na otizme dikkat çeken mavi-beyaz bir atkı taktı. Otizmli bir çocuğu olan anne Binnur Uzun ise Kılıçdaroğlu’na sorunlarını ve çözüm önerilerini aktaran bir dosya verdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)