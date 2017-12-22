Türkiye'nin internet kullanıcıları 2017 yılını "nötr" geçirdi

Türkiye'deki internet kullanıcılarının kendini ifade etmek için öncelikli iletişim yöntemi hâline gelen sosyal medya, toplumun nabzını tutmak için bir referans oluşturuyor. Related Digital Group çatısı altında gelişmiş sosyal medya takip ve yönetim hizmetleri sunan Semanticum, Türkçe içerikli 3 milyonun üzerinde kaynak, 7 binden fazla haber sitesi ve 30 ayrı sosyal medya platformu üzerinde gerçekleştirdiği analizler sonucunda 2017 yılının en çok konuşulan kelimelerinin birbiriyle ilişkisini ortaya çıkardı.

Yıl boyunca 9.618 kelime grubunu, 5.703 lokasyon üzerinden takip eden Semanticum, günde ortalama 6,7 milyon veriyi işliyor ve bunun ortalama 3,5 milyonunu saklıyor. Sonuçta ortaya çıkan tabloda ise 2017 yılında sosyal medyada en çok kullanılan Türkçe kelimeler "TÜRKİYE", "BÜYÜK", "DEVAM", "DEDİ" ve "SON" olarak sıralanıyor. En çok konuşulan şehirlerin ilk üç sırasını İstanbul, Ankara ve İzmir oluşturuyor.



Pozitif ifadeler, negatif sözcüklerden daha fazla

Sosyal ağlar, forumlar, haber kaynakları, sözlükler, bloglar, video paylaşım platformları ve uygulama mağazalar üzerindeki görüş ve içeriklerin taranması sonucu ortaya çıkan tabloda, 2017 yılı boyunca konuşmaların bakın oranda nötr ifadeler içerdiği görülüyor. Nötr ifadeler görmezden gelindiğinde ise Türkiye'deki kullanıcıların pozitif söylemlere ağırlık verdiği dikkat çekiyor. Semanticum'un paylaştığı 2017 verilerine göre internet kullanıcılarının %60'ı nötr ifadeler kullanırken, %25 pozitif, %15 ise negatif sözcüklere yer veriyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de Haziran 2017 itibarıyla 66 milyonu aşkın internet abonesi olduğunu hatırlatan Related Digital Group CEO’su Sedat Kılıç, "Türkiye internet ve sosyal medya yaygınlığı açısından dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle toplumun nabzını tutmak ve istatistiksel tanımlamalar yapmak için internet son derece ideal bir araştırma sahası oluşturuyor. Semanticum'un ortaya koyduğu veriler, gerek siyasi gerek toplumsal açıdan önemli olaylara sahne olan 2017 yılında Türk internet kullanıcılarının temkinli ve pozitif bir tutum sergilediğini gösteriyor," dedi.