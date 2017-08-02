Türkiye'nin ilk yüzer GES'i devrede

İstanbul Enerji, İSKİ ile birlikte Türkiye'deki ilk Yüzer Güneş Enerji Santrali'ni Büyükçekmece gölü üzerinde devreye aldı.

İstanbul Enerji'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yüzer Güneş Enerji Santrali'nin amacı büyüyen şehirdeki artan enerji ihtiyacını karşılamak için geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların şehrin elektrik üretimine katkıda bulunmasını sağlamak olarak belirtildi.

"Yüzer Güneş Enerji Santrali, Türkiye de ilk kez uygulanan bir sistem olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul'a temiz su sağlayan kaynaklardan biri olan Büyükçekmece Gölü üzerine uygulanmıştır. Bu uygulamada enerji verimliliğine katkı sağlaması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin payının arttırılması hedeflenmektedir" denilen açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Santral de 960 adet 260W gücünde polikristal fotovoltaik panel kullanılmıştır. Panel ve diğer malzemelerin seçiminde korozyona karşı dayanımlı ürünler tercih edilerek santral ömrünün uzatılması hedeflenmiştir. Yüzer Güneş Enerji Santralinin uygulamasında tasarlanan iki farklı yüzdürücü sistem kullanılmaktadır. Kullanılan sistemler, kapladığı su yüzeyini yüzde 70 oranında havadan izole ettiğinden yoğun su talebinin karşılanmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan buharlaşma ile su kaybının önlenmesinde de önemli bir etken olacaktır. Tesis kurulumunun tamamlanmasının ardından başlanan AR-GE çalışmaları 12 ay sürecince devam edecek olup, yüzdürücü sistemlerin enerji üretimi, su kalitesi, ekosistem üzerine etkileri (su canlıları, yosun oluşumu vb.) karşılaştırmalı olarak izlenecektir. Büyükçekmece üzerine kurulu Yüzer GES her sene 180 ton CO2 salınımını engelleyecektir."