İki yıllık çalışmanın sonunda bir ilke imza attı

Konyalı bir oyuncak firmasının ürettiği uzaktan kumandalı araba, fuarın ilgi odağı oldu. 6 ay sonra raflardaki yerini alacak olan oyuncak, 350 bin TL’lik Ar-Ge yatırımı sonrasında ortaya çıktı. Uzaktan kumandalı araba ilk etapta Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.



1 milyar dolar pazar hacmine sahip olan Türk oyuncak sektörü, 10. Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı’nda buluştu. Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık’ın düzenlediği Türkiye’nin tek oyuncak fuarı, bugün İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) kapılarını açtı. 133 oyuncak firmasının en yeni ürünlerini sergilediği etkinliğe yurt dışından 1.000 yabancı sektör profesyoneli katıldı.



“KÜRESEL OYUNCULARIN TÜRKİYE’YE İLGİSİ ARTIYOR”



Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu “70 fuar katılımcısının üretici durumunda olması ve fuar katılımcı bütünlüğünün yüzde 52’sini temsil etmesi,, sektörümüzün geliştiğinin ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünün en büyük ispatı. Diğer yandan ithalatçı firmalarımızın 2017’de yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu misyonu yüklenmeye devam etmesi, geleceğimiz olan çocuklarımız adına büyük bir fedakarlık örneği. Katılımcı ve özellikle yurt dışından gelen ziyaretçi sayısındaki artış bizi gerçek anlamda mutlu ediyor. Organizasyonumuz hem ülkemizde, hem de yakın coğrafyamızda yakından takip ediliyor. Türk oyuncak sektörü, bölgesinde etkin oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.



İthalatçı firmaların oyuncak pazarını sırtladığını söyleyen Ciğerlioğlu,” Sektör geçtiğimiz yıl 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Plastik oyuncakta Çin’in önündeyiz. 80 ülkeye ihracat yapan firmalarımız var. Dünyada tam anlamıyla söz sahibi olmabilmemiz için elektronik aksamlı oyuncak üretip satmamız gerekir. Fuarımızda sergilediğimiz ‘Türkiye’nin ilk yerli üretim uzaktan kumandalı arabası’, sektörümüzün dünya pazarlarında daha fazka söz sahibi olması adına çok önemli bir adım” şeklinde konuştu.



2 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ



2 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan uzaktan kumandalı araç, 350 bin TL Ar-Ge yatırımı sonrası üretim bandına girdi. 6 ay sonra raflardaki yerini alacak olan elektronik aksamlı ilk milli oyuncak, hem yurt içinde, hem de yurt dışı pazarlarda çocukların beğenisine sunulacak. Araba, ilk etapta .Ortadoğu ülkelerine, daha sonra da Avrupa ve Amerika pazarlarına sunulacak.



29 Ekim’de sonra erecek olan dev etkinlik, Türk firmaların potansiyel ihracat pazarlarından İstanbul’a gelen sektör profesyonelleri ile ikili iş görüşmeleri ve ticaret yapması için de köprü görevi üstleniyor.