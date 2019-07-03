TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLLÜ DEMLEME SOĞUK ÇAYI

Tüketicilerin lezzetli ve gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri bir ürün arayışından ilham alan Hayat Su’nun yeni “Demleme Soğuk Çay”ı, raflarda yerini aldı. “Hayatta Hep İyisi Var” sloganıyla tüketiciyle buluşan “Hayat Demleme Soğuk Çay” serisi, demleme çay ve %10 oranında meyve suyunun birleşiminden oluşuyor. Hem Hayat Su dünyasında hem de soğuk çay kategorisinde bir ilk olma özelliği taşıyan ürün serisinin dört çeşidi de, “Türkiye’nin ilk ve tek Üstün Lezzet Ödüllü Demleme Soğuk Çayı” unvanına sahip.

35 yıldır “Su Hayat’tır” felsefesiyle sektörün öncü markası olan Hayat Su’nun butik çay markası Chado ile birlikte geliştirdiği demleme soğuk çaylar, %100 pancar şekerinden, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici kullanılmadan üretildi. Yeni Hayat Demleme Soğuk Çay serisi birbirinden farklı lezzetleriyle içecek kategorisine yeni bir soluk getirerek, lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi olacak.