Türkiye'nin ilk ve tek dijital kadın zirvesi Dijital Topuklar

Perihan ve Elif , Dijital Topuklar diyince ikiniz akla geliyorsunuz, aslında kim kimsiniz?

Kurucusu Elif ve Perihan olarak biziz. Bizimle birlikte ekibimizde Her Şeyden Sorumlu Genel Müdürümüz Ferhan Saral var. Yani 3 kişilik bir dev kadroyuz!

Bir de 1 Kasım’da bizlere destek olan gönüllü arkadaşlarımız oluyor. Onların desteğiyle o günü layıkıyla atlatıyoruz.



Dijital Topuklar nedir, neyi ya da kimleri kapsar?

Dijital Topuklar blog, youtube, facebook, instagram ve diğer tüm sosyal mecralardaki içerik üreticilerini, ajansları, marka temsilcilerini ve uzmanları bir araya getiren; kaliteli ve özgün içerik, ticari etik, dijital feminizm, dijital gençlik, girişimcilik gibi konuları ele alan, Türkiye’nin ilk ve tek dijital kadın zirvesidir.. İlk hedef kitlesi kadınlar olmakla birlikte, dijitalle ile ilgili olan herkesi kapsar.

Nasıl ortaya çıktı, size ne ilham verdi?

Uzun yıllardır içerik üreten iki kadın olarak, bu sektörün profesyonel olarak yaşanan sıkıntılarını görüyor ve çözümler hakkında hep sohbet ediyorduk. Yurtdışında katılma imkanı bulduğumuz benzer bir zirveden ilham alıp “Neden burada olmasın ve neden biz yapmıyoruz?” diyerek kolları sıvadık.

Kadının dijital varlığı niçin önemli?

Aslında hayatın birçok alanında olduğu gibi dijitalde de kadın, hem üreten hem tüketen olarak başrolde. Biz bu başrol oyuncularının aslında ne kadar etkili işler yaptığını, nasıl yaptığını ortaya koyarak başka kadınlara ilham olmalarına vesile olmak istedik. “Herkes yapabilir, sen de yapabilirsin” diyerek kadınları yüreklendirmek istedik.

Geçtiğimiz sene birincisiniz düzenlediniz, 1 Kasım’ da Uniq İstanbul’ da ikinci buluşmanızı gerçekleştireceksiniz, konu ve konukları seçerken neyi biraraya getirmek istediniz?(Bu yılın bir teması vb varsa ondan bahsedebilirsiniz

Bu yılın teması #beniseviyorum. Ele alacağımız bütün konularımızın temelde birleştiği nokta insanın kendisine duyduğu özdeğeri ve özşefkati… Bütün paneller ve konuşmaları bu “özsaygı” tınısını hissedecek şekilde kurguladık.

Teşekkür ediyoruz.