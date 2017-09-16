Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Türkiye’nin ilk test hackathon’unda final maratonu

    Türkiye’nin ilk test hackathon’unda final maratonu

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 21:10 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 21:10

    Keytorc tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk Uluslararası Test Otomasyon Hackathonu’nun 20 Eylül’de gerçekleşecek finalinde, gelecek vadeden yazılımcılardan oluşan ekipler, bir web uygulaması üzerinde yeteneklerini sergileyecekler.

    Yazılım testi alanında danışmanlık hizmetleri sunan Keytorc’un düzenlediği Türkiye’nin ilk test hackathon’ununda final 20 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve uluslararası bir boyut kazanan etkinliğin finalinde, test otomasyon uzmanlarının yanı sıra konuya ilgi duyan öğrencilerden oluşan ekipler, bir web uygulaması üzerinde yeteneklerini sergileyecekler.

    Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan yöneticilerin jüri üyesi olarak görev alacakları Uluslararası Test Otomasyon Hackathonu’nun finalinde, ekipler farklı yazılım dillerini kullanarak kendi araç setlerini oluşturabilecek ve başta Selenium Webdriver olmak üzere birçok farklı araçtan yararlanabilecekler.

    Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi testhackathon.org adresinden alınabilir.

    Etiketler: hackathon , yazılım , kodlama
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri