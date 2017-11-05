Türkiye’nin ilk 'Sivil Toplum Okulu’nun startı verildi

İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzlenen ilk eğitim programına Altunizade’de faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri yoğun ilgi gösterirken programa İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Akçı, İl Dernekler Müdürü Ömer Okumuş, belediye meclis üyeleri ve İl Dernek Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren İl Dernekler Müdürü Ömer Okumuş yaptığı konuşmasında, “Ülkemizde hatta dünyada ilk defa düzenlenen Sivil Toplum Okulu projemizin hayata geçmesi için bugüne kadar çok emek verdik. Bizim bu projeyi hazırlamamızda ki en büyük amacımız STK’ları ve dernekleri hem hukiki anlamda hem de sosyal anlamda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. amacımız nitelikli STK, nitelikli dernek ve nitelikli birey yetiştirmek. İstanbul’da 23 bin tane dernek var. Bunların çoğu tabela derneği. İşte biz bu tabela derneklerini de artık faal hale getirmek istiyoruz” dedi.

DERNEKLER FESTİVALİ GELİYOR

Müdürlük tarafından hazılanan bir diğer projenin ise ‘Dernekler Festivali’ olduğunu dile getiren Okumuş, “Bu festivali yapmak istememizin nedeni ise derneklerin birbirleri arasında kaynaşmalarını sağlamak ve doğru bir iletişim yönetimi ile birbirleri ile koordinasyonunu hızlandırmaktır. Biz, kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu sorumluluk sebebiyle sizler benim her zaman bana ulaşabilir, derneğimizin sitesi üzerinden dilek, öneri ve şikayetleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

YASALAR DA BİLİNMELİ

Okumuş’un ardında kürsüye çıkan İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Aşçı ise yaptığı konuşmasında, “Dernekçiler ulvi amaçlar için bir araya gelmiş insanlardır. Tabii bu amaçlara ulaşmak istemek sadece çok çalışmayı değil aynı zamanda dernekler yasasını da iyi bilmeyi gerektiriyor. Bizler asla herhangi bir derneğe yada STK’ya ceza verdiğimizde sevinmiyoruz, aksine üzülüyoruz. Dernekler ve STK’lar bir ülke için olmazsa olmadır. Dernekler yöneticilerin denetlenebilir olmasını sağlayan kuruluşlardır” ifadelerini kullandı.



SERTİFİKA ALDILAR

Gerçekleşen programda konuşmaların ardından Prof.Dr. Ali İlseven ‘İletişim’, TSO Başkanı Erkan Acar ‘Yöneticilik’, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Setdar Dinler ise ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ başlıklarında sunumlar verdi. Düzenlenen eğitim sonunda eğitime katılanlara sertifikaları takdim edildi.