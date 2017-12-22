Türkiye’nin ilk özel rakı fabrikasıydı... Tam 42.5 milyon lira!

RAKI üretiminde, 2002 yılında tekelin kalkmasının ardından kurulan ilk özel rakı fabrikası satışa çıkarıldı. 15 yıl önce İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı

Ekrem Demirtaş, 565 ortak ile kurulan fabrika yıllık 15 milyon litre üretim hacmine sahipti. Ekrem Demirtaş, 18 Nisan 2016 tarihinde, şirketin yönetim kurulu başkanlığını oğlu Egemen Demirtaş’a devretti ve hisselerini sattı. Devrettiği tarihte şirketin devlete olan borcunun yaklaşık 100 milyon TL olduğu öne sürüldü. Maliye Bakanlığı Menderes Vergi Dairesi, gazeteye verdiği ilanda, Türkiye’nin 15 yıllık geçmişe sahip özel ilk rakı fabrikasını, 42 milyon 500 bin TL açılış fiyatıyla açık artırma usulüyle 7 Mart’ta satışa çıkardığını duyurdu.

PAZAR PAYI YÜZDE 12

Menderes’teki Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan rakı üretim tesisi 2004 yılında faaliyete başladı. Şirket Türkiye’ye üretti rakı ve alkollü içkileri 2005 yılından itibaren yurtdışına da ihraç etmeye başladı. Şirketin 2013 yılından sonra Türk rakı pazarındaki payı ise yüzde 12’ler seviyesindeydi. Cirosu 300 milyon lira seviyesinde olan şirket, 21 bin 158 metrekare genişliğindeki arsa üzerine yapılı, bahçeli fabrika ve içindeki üretim makineleri, borcu nedeniyle satılacak.

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