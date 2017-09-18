Türkiye’nin ilk Moleküler Nörobilim Doktora Programı İstanbul'da

2013 yılında ABD’de başlatılan “Brain initiative Project” in Türkiye ve Ortadoğu koordinatörlüğünü yürüten Üsküdar Üniversitesi’nde bu programın bir ihtiyaç olduğu düşünülerek doktora programı açıldı.

Donanımlı akademisyenler yetiştirilecek

Moleküler Nörobilim Doktora Programı ile öğrencilere psikiyatrik ve nörodejeneratif bozukluklar dahil bir dizi beyin hastalığının gösterdiği temel ve deneysel sinirbilim hakkında derinlemesine bilgi sağlamak, bugünün ve yarının hastalıkları için çözüm aramada önemli bir rol oynamak isteyen bu konuda yeterliliği yüksek, kaliteli eğitmen ve akademisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Doktora programını bitirenler moleküler ve hücresel nörobilim alanında olduğu gibi temel nörobilim alanlarında da çalışabilecekler. Öğrencilerin bu alandaki gerekli bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istediği alana uygun olan seçmeli dersleri alabilecek. Alana özgü gerekli bilgileri hem de istedikleri alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli ders programı öğrencilere sunulacak.

Nöronal fonksiyonların temel mekanizmaları anlaşılmalı

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Moleküler Nörobilim Anabilim Dalı Başlanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, beynin işlevinin, sinyalleme birimlerinin son derece karmaşık bir entegrasyonunun sonucu olduğunu belirterek “Nöronların sağlık ve hastalıktaki rolünü anlamak için, nöronal fonksiyonun altında yatan temel mekanizmaları anlamak oldukça önemlidir. Son yıllarda genetikte kaydedilen ilerlemeyle birlikte, bu genlerin nöronal sistemlerde ne yaptığını anlamak büyük bir istek haline gelmiştir. Ülkemizin bu konuda dünya çapında hızla artan bilgi birikimini yakalaması ve bu alanın öncü çalışmalarını üretecek alt yapıyı oluşturması gerekmektedir” dedi.

Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Moleküler ilkelere ilişkin temel anlayışın Bipolar bozukluklar, Otizm, Şizofreni, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklar için eşsiz tedavi paradigmalarına ait doğru anahtarı elde tutmak” olduğunu söyledi.